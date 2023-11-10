【大劉現身】劉鑾雄突開記者會　大劉：甘比從沒有累我損失過錢、希望一年前不助某人（不斷更新）

▲ 【恒大危機】華置劉鑾雄下午突召開記者會 據悉就投資恒大損手等傳聞作回應

華人置業 （00127） 大股東劉鑾雄（大劉）突然宣布，將於今日下午3時半召開記者會。據了解，劉鑾雄將會於記者會上，就近日市場流傳的一系列消息報道作出回應，包括投資恒大 （03333） 造成巨額虧損、劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻投資失利等傳聞。華置尾市股價急升，最新升幅逾一成。

以下為劉鑾雄記者會即時文字內容：

【16：00】劉鑾雄指，曾在子女面前大聲指出他曾出手救母親3次，包括最新「孖展call」，不願公開所涉金額，但他自己心知肚明。

【16：00】劉鑾雄重申甘比沒有為投資恒大作決定，不論投資賺蝕都是由他自己做決定，「我賺多少、蝕多少不重要，至少沒有人追我孖展」。

【15：55】劉鑾雄稱造謠者是「自我陶醉」，形容只有一個人會希望造這些謠言。

【15：50】劉鑾雄稱有人造謠，流傳他將死、經陳凱韻母親換腎、遺產全篩長子，全是由那人找人經網絡打手造謠。陳凱韻曾叫他不要開記招，可能會累到「一子一女」，但他不能容讓親人受辱。

【15：48】劉鑾雄強調，陳凱韻沒有累他虧損過金錢，反而在藝術品投資為他賺超過200億，就算是虧損都是因為他自己所作的決定。

【15：46】劉鑾雄表示，臨時臨急開記者會，因為再不出聲就有人愈來愈離譜，很後悔幫那個「賤人」，應任由他/她破產，但尚未點名指出所提何人。

【15：43】劉鑾雄現身記者會

【15：42】華人置業股價升14%，暫報1.76元

近日市場充斥以下新聞，相信大劉會就以下新聞內容作出回應：

哭暈廁所：香港富豪被許家印坑掉了2百億，好朋友就不坑你嗎？

劉鑾雄遺囑風波：財產全給前妻子女，甘比巨額虧損，香港富豪的失落：劉鑾雄家族與恒大的危機

驚爆！71歲劉鑾雄宣布將全部財產轉給兒子，甘比被踢出局！

甘比800億落空？第二女富豪前妻的子女現在到底過的呢？

劉鑾雄清倉恒大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！

劉鑾雄與恒大主席許家印關係密切，劉鑾雄當年曾為恒大上市站台，華置亦曾投資恒大股票。不過，隨恒大陷入債務危機，出現資不抵債的情況，華置亦大手減持恒大股票。

▲ 華置記者會上出現內媒對劉鑾雄的傳聞材料

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