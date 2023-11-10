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【大劉現身】劉鑾雄突開記者會　大劉：甘比從沒有累我損失過錢、希望一年前不助某人

股市 16:48 2023/11/10

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華人置業 （00127） 大股東劉鑾雄（大劉）突然宣布，將於今日下午3時半召開記者會。劉鑾雄記者會上，回應近日網絡流傳的一系列消息報道，包括投資恒大 （03333） 造成巨額虧損、劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻投資失利等傳聞。雖然劉鑾雄未有點名指出造謠者身份，但矛頭指向其前情人呂麗君。

華置尾市股價急升，最多曾升19%，全日股價升9%，報1.69元，成交僅299萬元。

以下為劉鑾雄記者會即時文字內容：

【16：50】記者會結束。

【16：47】他表示，開記招是「還一個公道給老婆，保護屋企人」。

【16：45】劉鑾雄稱，現時有些股票股息6厘幾，3年一定後10厘、15厘，但又有多少人有膽識、有資金，他不點名哪一行業，「無謂有，我不是電台、電視台大師」。

【16：41】被問及未來生意會交由哪子女打理，劉鑾雄表示，看好誰都不會公開講，多次重申有能者居之，「不一定由長子做，能者居之」。

【16：31】劉鑾雄稱，若港府不做積極的政策，樓市「冧了好難救返上來」。他補充，自己不是做官，講甚麼都是多餘。

【16：30】劉鑾雄稱，不識又不敢建議香港政府做事，「個官字點寫，有多少把口？」，自己沒有資格講。

【16：25】他又提及，今日投資環境不易，要小心、小心又小心，「有錢都用來守門口」，又引述美國聯儲局主席稱通脹不跌會毫不加息。

【16：22】劉鑾雄指，中國政府很著急處理內房問題，他一個人只如「沙灘上的一粒沙」，只能觀望（wait and see），但暗指不少傳聞不合理，如近日外媒報道中國平安 （02318） 被要求接管碧桂園 （02007） ，這如同「3萬噸的船要沉，交由1萬噸的船來救」。

【16：20】劉鑾雄表示，陳凱韻與她姐姐曾多次叫他早些沽出恒大投資，是自己沒有聽。

【16：15】劉鑾雄表示，今日投資環境港人要識自保，希望快就一年、年半，若果高息環境長於兩年，好多很大的公司都會撐不住

【16：05】劉鑾雄稱，她破產都不會救，又指他一早已為遺產分配「分身家」做好決定。

【16：00】劉鑾雄指，曾在子女面前大聲指出他曾出手救其母親3次，包括最新「孖展call」。他不願公開所涉金額，但自己心知肚明。

【16：00】劉鑾雄重申甘比沒有為投資恒大作決定，不論投資賺蝕都是由他自己做決定，「我賺多少、蝕多少不重要，至少沒有人追我孖展」。

【15：55】劉鑾雄稱造謠者是「自我陶醉」，形容只有一個人會希望造這些謠言。

【15：50】劉鑾雄稱有人造謠，流傳他將死、經陳凱韻母親換腎、遺產全篩長子，全是由那人找人經網絡打手造謠。陳凱韻曾叫他不要開記招，可能會累到「一子一女」，但他不能容讓親人受辱。

【15：48】劉鑾雄強調，陳凱韻沒有累他虧損過金錢，反而在藝術品投資為他賺超過200億，就算是虧損都是因為他自己所作的決定。

【15：46】劉鑾雄表示，臨時臨急開記者會，因為再不出聲就有人愈來愈離譜，很後悔幫那個「賤人」，應任由他/她破產，但尚未點名指出所提何人。

【15：43】劉鑾雄現身記者會

【15：42】華人置業股價升14%，暫報1.76元

近日市場充斥以下新聞，相信大劉會就以下新聞內容作出回應：

  • 哭暈廁所：香港富豪被許家印坑掉了2百億，好朋友就不坑你嗎？
  • 劉鑾雄遺囑風波：財產全給前妻子女，甘比巨額虧損，香港富豪的失落：劉鑾雄家族與恒大的危機 
  • 驚爆！71歲劉鑾雄宣布將全部財產轉給兒子，甘比被踢出局！ 
  • 甘比800億落空？第二女富豪前妻的子女現在到底過的呢？
  • 劉鑾雄清倉恒大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！ 

劉鑾雄與恒大主席許家印關係密切，劉鑾雄當年曾為恒大上市站台，華置亦曾投資恒大股票。不過，隨恒大陷入債務危機，出現資不抵債的情況，華置亦大手減持恒大股票。

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