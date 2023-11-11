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【管理心得】Lenovo轉型拓新業務　中堅幹部盼「說好新故事」

12:00 2023/11/11

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今年7月上任的Lenovo方案與服務業務集團亞太區總經理何一凡表示，將集團新業務故事說好，就是其目前最重要的任務。

老牌公司轉型，推動全新商業策略時，企業中堅的管理者角色尤其重要。不但要在市場上爭取消費者的了解與認同，也要扛起責任，帶領團隊跨出舒適圈及既有領域，不斷開疆闢土。今年7月上任聯想（Lenovo）方案與服務業務集團亞太區總經理的何一凡（Fan）接受本報專訪時提到，負責管理公司的新業務，壓力固然存在，但其使命感卻成為「雞精」，讓她更精力充沛。

【管理心得】Lenovo日本大和實驗室所長　堅拒由上而下管理　籲團隊發聲集思廣益

【F1科技】F1賽事巨量數據難處理　夥Lenovo解痛點

作為老牌硬件製造商的Lenovo，近年積極轉型，更於2021年組建一個全新的「方案服務業務集團」，成為提供軟件及服務的解決方案跨國供應商，另闢蹊徑。今年7月，Fan亦由香港及澳門區總經理一職，轉為肩負起聯想新方案服務業務的管理責任，帶領團隊在亞太區拓展事業版圖。

她笑言，要說好Lenovo全新的故事，是其目前最重要的責任和任務。惟要帶領新團隊闖進新世界，確實有着無形的壓力，

畢竟對於外界而言，Lenovo一直以個人電腦和智能硬件設備而聞名，現時要將新業務帶到市場，讓更多人認識，一點也不容易。

她加以解釋，以往在硬件市場，要讓大眾了解產品，可能只需要一張資料清單（Fact sheet）、產品圖像便可；但現時走入方案及服務的層面，要談及的還有方法論（Methodology），甚至解構客戶的需求從而提供相應服務，需要在市場上發圍，花上的時間和心思會更加多。

彈性應付F1需求　提供裝置回收服務

她以該企與一級方程式賽車（F1）的合作為例，雙方商討合作期間，F1團隊表示除了希望有硬件及軟件平台的支援外，也希望有更多與ESG（環境、社會和公司治理）相關的策略，「我們決定順應其需求，為F1不同部門需求提供終端設備及軟件協作平台的同時，也因應其ESG策略，提供裝置回收服務」，彈性地應付企業客戶的需要。

點擊圖片放大

由於工作範疇涉及更多客製化的需求，Fan的工作量不斷增加，她也坦承現時的工作時間相比以往長，但這卻無損其對工作的熱誠，

很奇怪，我現時每一日都好像喝了雞精一樣，工作時都精神旺盛。

Fan又笑言，精神或源於她的使命感，「我知道有許多新故事要演繹予團隊、客戶及市民大眾聽，所以特別興奮。」

除此之外，由於現時其工作覆蓋範疇拓展到整個亞太區市場，她需要與各地團隊合作，也令她更雀躍。「可以聆聽更多不同人的新想法、新意見，我也因而學到更多，再作出相應的策略調整。」

不過，亞太區市場涵蓋的範圍相當廣闊，遍布日本、香港、印度、澳洲等，加上Lenovo本來就採取Global-local的策略，即每一個市場都交由當地人做管理，因而每個市場的戰略也會有所不同。所以，Fan要確保每個市場都能順暢地運作，絕不容易。

知人善任　建立良好框架保持溝通

Fan坦言，難以做到每個市場的步伐一致。「畢竟每個地方的客戶需求，以及可獲取的機會都不一樣。」但作為領導者，最主要是建立良好的框架，清晰地向團隊解釋和表達公司的新商業模式以及發展方向，再委託各地區的管理層去處理，讓他們自由發揮，

現時，我很難每一件事都去到Nth degree（極點），所以未必所有事都親力親為，某程度上必須知人善任。

她強調，最重要是保持溝通，成為互相信任及協作的團隊。

她又稱，Human Touch（人性化接觸）對其而言相當重要，所以她上任的首三個月，就先親身前往各地探訪團隊，了解各地員工和客戶的需求。Fan表示：「聆聽是領導者最重要的工作，如果沒有靜心去聆聽，很難發掘可以建立互信的機會。」

忌過於貪心　分清優先事項

Fan又認為，作為團隊領導者，在這時刻更不應過於貪心和焦急，不能強求團隊要很快地將業務做得很龐大，業績要立刻躍升，反而更應逐步前進，做好每一個項目，建立良好聲譽，展示實力。

她指新方案和服務進入市場，確實需要時間來醞釀和推廣，不能過於貪心，

很難每一件事都做到，最重要懂得分Priority（優先事項），有需要放棄的就放棄，應審視情勢調整方法。

她常與團隊強調，將精力放在合適的地方就好，不要過於分散，否則每一件做出來的事情都只能達到Mediocre level（一般水平）。

集中精力 「讓每場演出都精采」

目前，她更決心要To make every show great（讓每一場演出都精采），每個項目都以最佳狀態示人，從而吸引更多人對該企的取態和文化的興趣。

【F1日本分站賽】F1夥Lenovo研新設計　分站冠軍親吻獎盃將亮燈　本周日首次亮相（有片）

記者：曾曉汶　日本直擊報道

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