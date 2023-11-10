  • 28°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Meta據報與騰訊達成協議　明年底中國銷售平價VR頭戴裝置

股市 14:18 2023/11/10

分享：

分享：

【美股焦點】Meta據報與騰訊達成協議　明年底中國銷售平價VR頭戴裝置

有外電引述消息人士指，美國科網巨企Meta（美：META）與騰訊 （00700） 已達成初步協議，Meta會通過騰訊在中國銷售其全新、價格更低的虛擬實境（VR）頭戴設備，知情人士表示，騰訊將成Meta VR頭盔中國獨家銷售商，料2024 年底開始銷售。

消息人士指，協議屬臨時性，細節可能會改變，目前尚不清楚騰訊是否需要取得內地政府正式批准才能推出 Meta VR設備，並在騰訊平台上提供 VR 內容，因為中國尚未發布針對VR規則。知情人士提到，Meta料可擴大其設備銷售收入，而騰訊內容和服務收入預計受惠，例如軟件訂閱和遊戲銷售等。

Meta 計劃推出比最新型號 Quest 3更平價VR頭盔，知情人士稱，平價版VR頭盔也會在其他市場銷售，並裝上比三年多前推出的 Quest 2 中使用的更先進的GPU。 

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：

【美股分析】天風證券郭明錤：Meta Quest 3需求顯著遜預期　元宇宙部門虧損料惡化

【facebook業績】Meta第三季多賺1.7倍　預警明年廣告收入　盤後股價倒跌

美股 Facebook（美：FB） 港股 騰訊控股（00700）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【星資銀行】華僑銀行第3季按年多賺21%　收入增13%

下一篇文章

【港股市況】濠賭股領跌累恒指午後跌283點、銀娛跌逾8%　碧桂園擬年底前制定債務重組計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款