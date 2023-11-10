▲ 【美股焦點】Meta據報與騰訊達成協議 明年底中國銷售平價VR頭戴裝置

有外電引述消息人士指，美國科網巨企Meta（美：META）與騰訊 （00700） 已達成初步協議，Meta會通過騰訊在中國銷售其全新、價格更低的虛擬實境（VR）頭戴設備，知情人士表示，騰訊將成Meta VR頭盔中國獨家銷售商，料2024 年底開始銷售。

消息人士指，協議屬臨時性，細節可能會改變，目前尚不清楚騰訊是否需要取得內地政府正式批准才能推出 Meta VR設備，並在騰訊平台上提供 VR 內容，因為中國尚未發布針對VR規則。知情人士提到，Meta料可擴大其設備銷售收入，而騰訊內容和服務收入預計受惠，例如軟件訂閱和遊戲銷售等。

Meta 計劃推出比最新型號 Quest 3更平價VR頭盔，知情人士稱，平價版VR頭盔也會在其他市場銷售，並裝上比三年多前推出的 Quest 2 中使用的更先進的GPU。

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