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【管理心得】M+開國功臣平衡商業及藝術　為博物館添磚加瓦

10:00 2023/11/11

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剛離任的M+博物館零售及商務主管Kirstin Mearns，當初是靠著一人之力，由零開始，逐步為博物館添磚加瓦。

要維持高質素展覽水平，對於博物館而言，所花費的開支相當龐大，若僅靠門票或政府補貼，實在難以保持穩定的資金流。因此，近年不少博物館均會採取更多元化營運策略，如透過會員制、商店、餐飲服務、商業租賃等模式，以不同渠道賺取收益的同時，亦可伺機以不同方式，宣揚藝術文化。即將迎來開幕兩周年的M+博物館便是其一，而負責零售及商務業務的幕後功臣，當初更是靠着一人之力，由零開始，逐步為博物館添磚加瓦。

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南非出生的Kirstin Mearns，於1997年首次來港工作，其後在2007年前往加拿大安大略省美術館擔任零售總經理，再於2018年回港加入M+，成為博物館零售及商務主管。她接受本報專訪時透露，加入M+團隊初期，博物館尚未落成，部門也只有她一人，「仍記得當初在數碼港的小房間裏的小辦公桌，就是我工作的地方。」她坦言，M+與上一份工作最大的分別，是所有事情從零開始，對她而言，極具挑戰。

從零開始　耐性教導能力提升

Mearns解釋，加拿大安大略省美術館已創立了一段時間，所以當地團隊已對營運博物館已有一定的認識，且制定出既有策略；反觀當時的M+仍在興建，很多計劃仍是草擬狀態，加上採取多元化營運策略的博物館在香港是較新穎的概念，管理層對於要如何將圍繞着藝術進行商業包裝，當時仍是一頭霧水，「那時候花盡心思和時間，耐心地不斷向團隊解釋，如何在商業和藝術文化之間取得平衡。」她笑言，那段日子其耐性及教導能力，也因此而有所提升。

對於普羅大眾而言，或會認為博物館商店就類似紀念品店，出售貼上標誌的商品便完成。但Mearns強調，博物館商店要帶給觀眾的，並非單單漂亮的商品，而是可以讓外界慢慢去發掘、學習、了解到藝術文化的回憶。

作為M+博物館零售及商務主管，自然就要背起重責，來思考如何將藝術家的作品，延伸到展覽之外。惟最困難之處，便是要讓從事藝術產業的人與商家商討合作，而Mearns就是雙方的橋樑。

藝術家或許認為我們將其藝術品轉化為紀念品，僅是為了增加博物館收入，所以我必定會向他們加以解釋，零售也是一種視覺文化，將藝術作品以不同的方法詮釋，能夠吸引熱愛藝術的人士之外，也能讓普羅大眾更容易入門。

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以不同方法詮釋藝術品　完善整體參觀體驗

除零售外，她亦協助M+發展餐飲、電子商務、活動、場地租賃等服務。Mearns憶述，起初從沒想過，原來要尋覓合適的餐廳，並說服他們進駐，也並非易事。

她指出，當時希望找到一間能夠跟M+使命互相呼應、可詮釋視覺藝術、但又融會國際風格、貫注到亞洲特色的本地品牌，「還要想着價錢是大眾化，可以迎合所有人的需求，所以真的很困難。」而其後她遇上咖啡店CURATOR年輕東主，親自花了一段時間向其講解博物館的想法，說服其進駐，「坦白說，他本來對藝術以及茶和咖啡文化就充滿熱誠，所以我們就像一拍即合，現時合作得十分愉快。」

較早前，CURATOR在草間彌生展覽期間，設計特別版咖啡杯套，且讓遊客參觀展覽後，可在咖啡店打印草間彌生作品相片在咖啡上。Mearns坦言，餐飲區與博物館展覽和服務融為一體，可豐富並完善整體參觀體驗，相信有助吸引市民甚至遊客前來，這才是其工作意義。

前往卡塔爾開啟新旅程　盼促進與香港交流

近日，她就宣布在M+的任務經已完成，且前往卡塔爾擔任Qatar Museums旗下全資子公司IN-Q的行政總裁，主理當地6間主要博物館的商業運作，包括未來7年新開的4個大型博物館。

Mearns坦言：

我是個熱愛挑戰自己的人，M+已經步入穩定狀態，現時又有另一個挑戰來找我，我自然希望能把握機會。

她補充指，前往中東後，也不會忘記M+，希望未來有機會，能夠促進卡塔爾與香港的文化交流，且協助將香港的藝術文化傳揚到世界各地。

【管理心得】專訪FUJIFILM香港掌舵人　堅守「挑戰及成長」信念　鼓勵員工迎難以上

記者：曾曉汶

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