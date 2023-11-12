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【智能後院】對抗美國蛋價飆升？　初創推出智能雞舍　集監控、翻譯多功能於一身

18:00 2023/11/12

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受禽流感、氣候影響、雞隻飼料成本上漲等因素影響，導致近年全球多地的雞蛋供應短缺，令雞蛋價格持續上升；同時亦吸引了不少美國民眾，紛紛在自家後院養雞，對抗通脹。美國初創Coop推出智能雞舍，不但可具24小時遠端監控、掠食者警報功能，更設有人工智能（AI）系統，可根據雞叫聲的分貝，翻譯出其背後的意思。

【年度最佳發明】AI穿戴裝置Ai Pin正式登場　內置ChatGPT智能助理

智能雞舍「Smart Coop」由Coop夥同設計工作室Bould Design研發而成，總佔地28呎，包括2個室內築巢區，及1個室外棲息空間，可容納4至6隻雞隻。另配備了可遙距控制的自動門、燈光、喇叭和兩個攝影鏡頭，並由其AI系統Albert Eggstein驅動。

設掠食者警報　驅趕浣熊狐狸

Coop指，用家除可以透過應用程式遙距24小時監控及記錄雞舍的情況，和控制智能雞舍門的開關等外，Albert Eggstein的CluckWatch捕食者偵測功能，經過超過700萬張影像訓練，可以防範浣熊、狐狸或鷹等潛在威脅。

當有潛在掠食者靠近雞舍時，系統會用家發出警報；用家亦可透過應用程式中的SOS警報，控制雞舍發出響亮的狗叫聲和明亮的閃爍燈光，以驅趕掠食者。

作為飼料者，自然希望可以更了解自己的愛寵，甚至希望可以聽懂動物叫聲。因此，Coop團隊也在智能雞舍中加入雞叫聲翻譯功能。

卷積神經網路　分析雞鳴意思

該企的聯合創辦人Jordan Barnes表示，該翻譯功能是基於一個由其團隊創建、針對音頻的卷積神經網路 （Convolutional neural network），可以透過雞叫聲微細的分貝差異和鳴叫模式，分辦出雞隻是處於飢餓、快樂、孵蛋、危險或參與啄食的狀況下，做到猶如將雞叫聲轉換為人類語言的效果。

另一聯合創辦人AJ Forsythe表示，兩人有共約15年的養雞經驗，而自己則是在加州州立理工大學修讀生物科學和心理學學士學位時，在偶然下開始養雞。對於無經驗，或有事外出而無法照料雞隻的散養戶的處境身同感受，故團隊花逾10,000 多個小時設計雞舍的配置空間、採光等，冀將智能家居的科技應用「延伸至後院」。

雖然根據美國農業部數據，加州每打大雞蛋的零售價，因消費者購買意慾下跌等因素，逐步回落至今年10月30日的每打1.91美元（約15港元），但在今年3月蛋價曾一度升至7.37美元（約58港元），波動的蛋價早已驅使小部分美國人自行飼養雞隻。

後院養雞　抗通脹兼轉化廚餘

AJ Forsythe估計，目前美國有1,000萬至1,500萬人在後院飼養雞隻以獲取雞蛋，約佔美國總人口的4%。期望藉智能雞舍推動「後院養雞文化」，目標是讓全國養雞人口達總人口的20%。

Jordan Barnes又指出：

雞是雜食性動物，可吃掉大部分家庭食物垃圾，而糞便則可轉化為很好的肥料；雞舍為用家的後院提供了一個完整、可持續的生態系統，同時應對食品通脹問題。

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作者：殷凱怡

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