▲ 俄羅斯聯邦儲蓄銀行開發的生成式AI近日生成了一張普京的入獄裸體圖，惹怒克里姆林宮。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在今年中下令，要求俄國企業加強開發與研究人工智能（AI），投身全球AI領域競爭行列，怎料卻被自家的AI系統作弄。由俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）開發的生成式AI「康丁斯基（Kandinsky）」，近日生成了一張普京的入獄裸體圖，惹怒克里姆林宮，據報開發者已被俄國當局帶走調查。

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綜合外媒報道指，康丁斯基用戶近日在系統中，輸入「裸體普京」等關鍵字時，康丁斯基就生成了神似普京的男子裸體圖片；而輸入「俄羅斯國旗」、「美麗的俄羅斯」等詞彙，系統就生成了一張色調陰暗、無頭男子站在莫斯科聖瓦西里主教座堂前、以及顏色錯誤的俄國國旗圖片。

事件傳出後，克里姆林宮認為康丁斯基是對政府的嘲弄，並指控系統是基於「不友善國家對俄羅斯發動資訊和精神戰爭」設計而成，誤導俄羅斯兒童。

康定斯基開發商俄羅斯聯邦儲蓄銀行行長German Gref表示，他已經被俄羅斯檢察官帶走調查。Gref解釋，該企正試圖改善康定斯基，且刪除部分功能。開發人員目前也被要求加強安全管理。而用戶如果現時輸入「裸體普京」關鍵字，只會得到一張顏色正確的俄羅斯國旗圖片。

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責任編輯：曾曉汶

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