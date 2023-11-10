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【寶能系】寶能系掌舵人姚振華市傳被深圳羅湖法院拘留　寶能：消息不實（第二版）

股市 13:57 2023/11/10

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【寶能系】寶能系掌舵人姚振華市傳被深圳羅湖法院拘留　員工：兩日前他仍在文件上簽名

陷入債務危機的寶能系，再有負面消息傳出。內地市傳寶能系掌舵人姚振華或被深圳羅湖法院拘留，消息引起廣泛關注，《上海證券報》引述寶能相關人士指出，從羅湖法院執行局了解情況，執行法官明確是法院新來書記員操作失誤，會盡快報給法院領導解決。報道同時引述深圳市羅湖區法院工作人員電話回應稱，正在核實上述情況。

另外，一位寶能投資內部員工表示，姚振華這兩天還在文件流程上簽名。

寶能集團隨後發布聲明指，董事長姚振華正在正常工作。並稱會對不實信息保留追究權利。

寶能集團法人代表為姚振華

深圳市羅湖區法院的一份《查證結果通知書》顯示，內容提及執行人目前下落不明，無法有效通知被執行人到院接受調查，故擬決定對其（或法人、主要負責人）實施拘留。市場相信，通知書提到的被執行人，疑是參與萬科 （02202） 爭奪戰的姚振華。

寶能集團法人代表為姚振華，持股比例為99.99%，姚振華同時擔任公司董事長、總經理。知情人士認為，「下落不明」指的是姚振華，意味姚振華或將被法院拘留。

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