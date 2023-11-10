【以巴戰爭】巴聖戰組織擬釋放兩加沙人質 稱基於人道主義

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，簡稱PIJ）表示，基於人道主義和醫療原因，計劃釋放兩名被擄及扣押在加沙的以色列人質，並發放兩名人質的影片。

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首名人質為70多歲的老婦Hanna Katsir，她行動不便需要坐輪椅，在巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上月7日突襲以色列時，於以色列南部定居點尼爾奧兹（Nir Oz）被擄走。

另一名人質為13歲少年，與老婦來自同一個社區。

PIJ發布兩名人質的影片長逾3分鐘，兩人在片中均嚴厲批評以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），但外界未能證實兩人當時是否照稿朗讀。

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以色列指影片為重要的生命跡象，承諾絕不錯過任何可帶返人質的機會，但批評PIJ聲稱釋放兩人是製造心理恐怖。

以軍稱有242名人質被扣押於加沙，至今已有四人獲釋。據以方早前透露，人質包括20名兒童及10至20名60歲以上老人。

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責任編輯：鄭錦玲