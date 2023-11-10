▲ 【金管局】金管局陳維民：未來重點做好五領域規劃部署和落實

金管局副總裁陳維民在2023金融街論壇表示，未來要按照內地發展需要，重點做好跨境貿易投融資、互聯互通、人民幣國際化、綠色金融、科技創新五個領域的規劃、部署和落實。

首先是要便利跨境貿易投融資，讓金融更有力、更實在地支持實體經濟。香港的金融業可以通過四個渠道作出配合，包括：穩健高效的銀行體系、股市、債市，以及私募類投資。

第二個領域是優化和拓展內地與香港金融市場互聯互通，未來，將在現有基礎上持續優化各項互聯互通安排，更好地服務投資者的需要，並且加入更多種類的風險管理產品和流動性管理安排，逐步完善投資工具和各種必需的配套，借此減少不必要的市場波動，並且更好地盤活存量，提高投資效益。

金管局將致力加強離岸人民幣流動性

陳維民指出，金融市場互聯互通涉及人民幣跨境使用，故它不僅是高水平開放的體現，更是第三個領域穩慎扎實推進人民幣國際化重要的組成部分。往前看，金管局會在加強離岸人民幣流動性、增加產品、完善基礎設施、開拓新市場四個方面加大力度，提升香港離岸市場的競爭力。

在綠色金融領域，香港近年大力發展綠色金融市場，多措並舉，提升完善市場生態，加強市場參與度和認知，並在監管和政策層面引導金融機構加強綠色和可持續發展意識，針對氣候風險，及時採取實際行動。

研究將商業數據通與內地平台連接的可能性

推動科技創新發展領域方面，金管局正與人行合作，在香港測試數字人民幣跨境使用，推進數字人民幣跨境支付的研究和應用，便利兩地人員往來的支付需要。金管局又聯同人行等多家央行以及國際清算銀行推動貨幣橋mBridge項目，目的是要根本解決跨境支付長期存在的速度慢、成本高等痛點。此外，金管局正研究將商業數據通（CDI）與內地平台連接的可能性，讓兩地中小企業能夠更容易取得銀行融資。

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編輯：胡學能