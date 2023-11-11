【就業期望】9成港僱員盼進跨國公司　半數人認同AI對勞資皆有利

▲ G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，盡管企業面對經濟不確定性，且人才短缺，但有73%受訪高管仍將業務增長視為2024年的首要目標。（G-P）

在跨國公司工作是不少上班族的目標，國際調查機構Globalization Partners（G-P）發布最新的《全球增長報告：各地勞動力飈升》調查，指出超過9成本港僱員希望加入跨國公司，較全球比例79%為高，主要原因是追求更佳事業發展及薪酬福利。

《全球增長報告》對全球5,500名受僱專業人士進行調查，其中包括500名香港僱員，並分析他們的就業期望和觀點。結果顯示，本港僱員不論對於跨國公司工作，還是實踐事業目標，均抱有較清晰的期望，其中91%受訪者表示希望加入跨國公司工作。

提升競爭力 企業須有全球視野

多達94%受訪者認為，於全球廣泛招聘員工的公司，能提供更多的事業發展機會。調查又發現，超過66%香港僱員已經或表示可能在未來6個月內尋找新工作，而對比全球比例僅58%。

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G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，香港在新冠疫情期間出現了專業人才流失的情況，導致勞動力萎縮。要提升本港的競爭力及應對持續的勞動力挑戰，他認為擁有環球視野將是關鍵所在，企業需具備全球化的開放思維、推動創新和研發全新商業模式，否則將錯失業務增長機會。

報告指出，有52%受訪者認為跨國公司具有卓越手法來招聘頂尖人才，從而有助組成優秀及多元化的工作團隊。49%本港僱員亦認為，跨國公司具有更佳定位來吸引和支援國際客戶需求；此外，42%受訪者表示，跨國公司更擅於應對複雜的地緣政治壓力。

對於在跨國公司工作的主要優勢，本港僱員分別指出「更佳的薪酬和福利待遇」（51%）、「多元化及開放思維有助進一步推動創新」（47%），以及「有機會在多元文化滙聚的環境下工作」（45%）。

不同時區團隊合作 劃工作界綫

被問到如何在跨國公司取得成功的關鍵因素時，本港僱員普遍認為「擁有優秀的溝通技巧」、「解難能力」及「靈活變通適應力」是最重要的3個技能。

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在跨國公司工作，需要經常與來自不同時區的團隊合作，普遍受訪者表示「明確的工作界綫是必要且不可協商」。42%受訪者要求團隊領袖需在他們的部分工作時間，至少保持在綫；40%受訪者希望，會議應盡可能在橫跨最多工作時區期間舉行。另有39%受訪者表示，公司不應要求僱員於公餘時間工作。

報告亦提到，81%企業已積極開展全球招聘，務求跨國界從其他地區搶人才。此外，66%受訪高管也表示，建立全球團隊是其業務策略的一部分，當中28%人更認為這屬於「核心策略」，表明全球業務增長對於保持競爭力至關重要。

推動自動化 減重複性工作

此外，本港就業市場生態持續改變及發展，當中以混合工作模式的興起及人工智能（AI）等技術進步尤其明顯，惟本港仍面對人才短缺日益嚴重等挑戰。

報告發現，本港企業已意識到推動數碼化的重要性，有一半受訪者認同AI對勞資雙方均有利，但在工作範疇應用AI方面仍然是猶豫不決；37%人更認為AI會取代他們並完成其最喜愛的工作內容，而34%受訪者表示AI會令他們的工作更具挑戰性。

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不過，報告亦有顯示正面的調查結果，例如高達99%本港僱員認同AI在工作應用的潛力。當談及潛在應用方面時，44%受訪者表示AI有利推動自動化，減少重複性工作。此外，45%受訪者認為AI可發揮作用，預測潛在新興市場的業務挑戰，並強調AI可帶來不同機遇。

G-P亞太區總經理Charles Ferguson指出，高水平的勞動人口是任何經濟體的命脈，本港僱主必須認清，未來的就業趨勢是要無縫連接世界各地的人才，並運用人類的專業知識及AI等頂尖科技，以應對跨地域就業的複雜挑戰。

記者：陳卓賢

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