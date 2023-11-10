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【商湯20】軟銀願景基金周一再沽445萬股商湯、蝕價39%　3個月勁掟2.56億股

股市 12:59 2023/11/10

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【商湯20】軟銀願景基金周一再沽445萬股商湯、蝕價39%　3個月勁掟2.56億股

商湯 （00020） 再遭日本富豪孫正義旗下軟銀的願景基金大手減持，聯交所披露，願景基金周一（6日）場內出售445.2萬股，每股平均價1.4046元，套現625.33萬元，軟銀的商湯B股持股佔比由12.02降至11.99%，即31.14億股。

商湯繼續要錢不要貨，據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，若以今次沽貨均價1.4046元推算，軟銀帳面蝕38.7%。

由於軟銀願景基金的商湯B股持股佔比跨越1個百分點才觸發披露，願景基金上次披露沽貨是在7月31日，當時沽出1490.4萬股商湯，持股量降至33.70億股，意味8月1日至11月6日約3個月期間，孫正義有份的願景基金勁沽2.56億股，以期間商湯平均價1.50元計，減持貨值3.84億元。

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記者：李哲毅

港股 商湯－W（00020） 孫正義 B股
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