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【福布斯富豪榜】鍾睒睒連續3年登福布斯中國十大富豪榜首　邊個富豪身家縮水最多？（附名單）

Hot Talk 13:27 2023/11/10

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福布斯公布2023年「中國內地富豪榜」，榜首為農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒，連續第三年為中國首富，身家601億美元，較去年縮水22億美元。字節跳動創始人張一鳴以434億美元身家繼續穩居第二位，但身家比去年少61億美元，是十大富豪榜當中身家縮水幅度最多。第三位是拼多多（PDD.US）創辦人黃崢，過去一年他的身家大增95%至362億美元。

騰訊 （00700） 主席馬化騰以身家321億美元排名第四。第五位為網易-S （09999） 創辦人丁磊，身家達320億美元。至於排名第6至10位分別為寧德時代（深：300750）創辦人曾毓群、阿里-SW （09988） 創辦人馬雲、美的集團（深：000333）何享健及其家族、比亞迪 （01211） 創辦人王傳福及吉利汽車 （00175） 主席李書福。

根據榜單統計， 2023年中國百大富豪總身家縮水1%，由9071億美元減少至8950億美元。

排名 財富淨值（美元）/ 變幅
1鍾睒睒（農夫山泉）601億 ，-4%
2張一鳴（字節跳動）434億， -12%
3黃崢（拼多多）362億， +95%
4馬化騰（騰訊）321億， +37%
5丁磊（網易）320億， +71%
6曾毓群（寧德時代）258億， -11%
7馬雲（阿里巴巴）251億， +22%
8何享健及其家族（美的集團）212億， +13%
9王傳福（比亞迪）176億， -1%
10李書福（吉利汽車）153億， +4%

相關文章：【福布斯中國富豪榜】中國十大富豪身家全綫縮水　首富鍾睒睒跌最少、馬化騰及馬雲蒸發一半（附十大排名）

相關文章：【農夫山泉業績】農夫山泉多賺25%　收入增23%

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【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

編輯：許明麗

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