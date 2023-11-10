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【福布斯富豪榜】鍾睒睒連續3年登福布斯中國十大富豪榜首 邊個富豪身家縮水最多？（附名單）
Hot Talk 13:27 2023/11/10
福布斯公布2023年「中國內地富豪榜」，榜首為農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒，連續第三年為中國首富，身家601億美元，較去年縮水22億美元。字節跳動創始人張一鳴以434億美元身家繼續穩居第二位，但身家比去年少61億美元，是十大富豪榜當中身家縮水幅度最多。第三位是拼多多（PDD.US）創辦人黃崢，過去一年他的身家大增95%至362億美元。
騰訊 （00700） 主席馬化騰以身家321億美元排名第四。第五位為網易-S （09999） 創辦人丁磊，身家達320億美元。至於排名第6至10位分別為寧德時代（深：300750）創辦人曾毓群、阿里-SW （09988） 創辦人馬雲、美的集團（深：000333）何享健及其家族、比亞迪 （01211） 創辦人王傳福及吉利汽車 （00175） 主席李書福。
根據榜單統計， 2023年中國百大富豪總身家縮水1%，由9071億美元減少至8950億美元。
|排名
|財富淨值（美元）/ 變幅
|1
|鍾睒睒（農夫山泉）
|601億 ，-4%
|2
|張一鳴（字節跳動）
|434億， -12%
|3
|黃崢（拼多多）
|362億， +95%
|4
|馬化騰（騰訊）
|321億， +37%
|5
|丁磊（網易）
|320億， +71%
|6
|曾毓群（寧德時代）
|258億， -11%
|7
|馬雲（阿里巴巴）
|251億， +22%
|8
|何享健及其家族（美的集團）
|212億， +13%
|9
|王傳福（比亞迪）
|176億， -1%
|10
|李書福（吉利汽車）
|153億， +4%
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編輯：許明麗
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