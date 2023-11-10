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華府指控親伊朗民兵 派無人機襲美軍駐伊拉克基地

環球政治 12:35 2023/11/10

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美國國防部周四（9日）透露，美軍空襲親伊朗民兵組織設施後，親伊朗民兵組織派無人機襲擊美軍駐伊拉克和敘利亞的基地，造成數名美軍受傷。

【以巴戰爭】以軍每日人道暫停戰事4小時 單日8萬加沙人南移 【下一頁】

美軍上月26日按總統拜登（Joe Biden）命令，空襲敘利亞東部兩個親伊朗民兵組織的相關設施，以回應駐中東地區美軍接連遇襲。

國防部副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）表示，親伊朗民兵組織自上月以來開始襲擊駐伊拉克和敘利亞美軍，美方基地和設施最少遭受46次襲擊。

全數襲擊造成56名軍人受傷，包括腦外傷及部分輕傷，但所有傷者都已康復及恢復執勤。

真主黨傳具備先進反艦能力 恐威脅中東美軍 【下一頁】

其中一次是於上月26日，親伊朗民兵派無人機襲擊美軍位於伊拉克的空軍基地，突破美國防空系統並墜入美軍軍營二樓。裝有炸藥的裝置未能引爆，有一名軍人因撞擊而出席腦震盪。

辛格又透露，美軍周三（8日）再度襲擊敘利亞東部一個親伊朗民兵組織的武器設施後，美軍基地單日內四度遇襲。

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責任編輯：鄭錦玲

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