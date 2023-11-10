【機迷熱話】OLED版Steam Deck續航增強　11月17日上市　港售$4,588起

▲ Steam Deck OLED將於11月17日推出，當中包括香港。

Steam母企Valve去年推出首款掌上型遊戲主機Steam Deck，廣受好評。Valve亦趁著有利形勢，突擊宣布即將在11月17日推出Steam Deck改款機型「Steam Deck OLED」，搭載新的 HDR OLED屏幕以及主打更強續航力，香港售價為$4,588起。

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Valve今（10日）宣布， Steam Deck OLED將於11月17日正式在多個地區推出，當中包括香港、日本、台灣等。是次改版機型整體性能和外觀不會有明顯變化，但就升級了HDR OLED屏幕、增加電池壽命、遊戲下載速度提升以及內部儲存空間更大等。

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而是次Steam Deck OLED也具備512 GB版和1TB版。512 GB版售價為$4,588、1TB版則為$5,488，11月17日正式開放購買，目前預計交貨時間為3至9天。

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責任編輯：曾曉汶

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