【床蝨】機場快綫疑似發現床蝨　港鐵：昨晚已檢查並無發現、列車已作高溫深層清潔

▲ 【床蝨】網上圖片顯示機場快綫疑似發現床蝨

網上流傳一張港鐵 （00066） 旗下機場快綫列車疑似發現床蝨照片，港鐵表示，留意到相關照片，昨晚派員上車檢查後，未有發現車上出現類似照片中顯示的昆蟲，並已即時將有關列車收回車廠作高溫深層清潔，過程中亦未有發現。港鐵稱，會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位，若發現列車有異常情況，會回廠清理。

本周起為機鐵、高鐵、迪士尼綫及東鐵綫進行深層清潔

港鐵強調，早於外國開始傳出爆發床蝨問題時，作出風險評估及制定方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衞生。

港鐵將於本周起，為所有機場快綫列車、高鐵列車、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作，為乘客提供安全清潔的乘車環境。

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