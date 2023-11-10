  • 29°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通：港銀第四季盈利增長動力放慢、偏好區域性銀行股　降兩港銀評級（附目標價）

股市 11:51 2023/11/10

分享：

分享：

【大行報告】摩通：港銀第四季盈利增長動力放慢、偏好區域性銀行股　降兩港銀評級

摩根大通指，香港銀行股今年來盈利增長理想，但資產質素惡化憂慮掩蓋淨息差擴闊的利好因素，導致今年來股價未有領漲，加上面對長期信貸成本正常化，撥備前利潤僅溫和增長，第四季盈利增長動力放慢，派息將是焦點。摩通首選中銀香港 （02388） ，因中銀在資產管理質素方面的不確定性較低，而且回報率較高，故為行業首選。該行並調低恒生銀行 （00011） 評級至「中性」，東亞銀行 （00023） 亦降至「減持」。

信貸成本要到2025年後才回復正常化

摩通調高2023年下半年至2025年信貸成本預測，並預期信貸成本要到2025年後才回復正常化，假設所有民營商業房地產風險敞口損失率為70%，東亞仍是風險敞口最大兼準備金覆蓋率較低的銀行。該行分析顯示，港銀在商業房地產的潛在信貸風險仍然可控，但房價下跌或引致較高的預期信貸違約，當中恒生對香港按揭或商業房地產信貸成本的風險敞口更加敏感。

現時港元拆息（HIBOR）升至20年高位，市場預期聯儲局明年稍後時間才會減息，而且減息力度較溫和。摩通調整淨息差預測，預期今年淨利息會擴闊11至41點子，並於明年保持平穩，而港銀將受惠於淨息差擴張。

8厘的股息率並不特別吸引

摩通估計，港銀今年派息比率會有輕微上升，因當定期存款息率為4至5厘時，平均8厘的股息率並不特別吸引，相信區域性銀行會透過回購股份，以提高股東回報。

摩通偏好區域性銀行股多於本地銀行股，因股東回報較高，而且中港商業房地產風險敞口或風險相對較低。

股份評級目標價
中銀香港 （02388） 增持28.7元
恒生 （00011） 增持>中性130元>102元
東亞 （00023） 中性>減持12.9元>8.4元
大新金融 （00440） 增持29.7元>25.2元
大新銀行 （02356） 增持9.3元>7.7元
ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：【最優惠利率】滙豐恒生中銀渣打4大行齊不加P　經絡：港銀年內仍可能加息

相關文章：【業績｜2388】中銀香港第三季減值前經營溢利按季增16%　季內減值準備淨撥備大增至15億

編輯：陳韻妍

港股 本地銀行股 回購 大行報告 香港 銀行 美國聯儲局 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

AI發展推動機械人和自動化行業

下一篇文章

【日日煮】DayDayCook傳月中赴美掛牌、股票代號「DDC」　近日獲中證監境外上市備案通知書
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款