【大行報告】摩通：港銀第四季盈利增長動力放慢、偏好區域性銀行股　降兩港銀評級（附目標價）

▲ 【大行報告】摩通：港銀第四季盈利增長動力放慢、偏好區域性銀行股 降兩港銀評級

摩根大通指，香港銀行股今年來盈利增長理想，但資產質素惡化憂慮掩蓋淨息差擴闊的利好因素，導致今年來股價未有領漲，加上面對長期信貸成本正常化，撥備前利潤僅溫和增長，第四季盈利增長動力放慢，派息將是焦點。摩通首選中銀香港 （02388） ，因中銀在資產管理質素方面的不確定性較低，而且回報率較高，故為行業首選。該行並調低恒生銀行 （00011） 評級至「中性」，東亞銀行 （00023） 亦降至「減持」。

信貸成本要到2025年後才回復正常化

摩通調高2023年下半年至2025年信貸成本預測，並預期信貸成本要到2025年後才回復正常化，假設所有民營商業房地產風險敞口損失率為70%，東亞仍是風險敞口最大兼準備金覆蓋率較低的銀行。該行分析顯示，港銀在商業房地產的潛在信貸風險仍然可控，但房價下跌或引致較高的預期信貸違約，當中恒生對香港按揭或商業房地產信貸成本的風險敞口更加敏感。

現時港元拆息（HIBOR）升至20年高位，市場預期聯儲局明年稍後時間才會減息，而且減息力度較溫和。摩通調整淨息差預測，預期今年淨利息會擴闊11至41點子，並於明年保持平穩，而港銀將受惠於淨息差擴張。

8厘的股息率並不特別吸引

摩通估計，港銀今年派息比率會有輕微上升，因當定期存款息率為4至5厘時，平均8厘的股息率並不特別吸引，相信區域性銀行會透過回購股份，以提高股東回報。

摩通偏好區域性銀行股多於本地銀行股，因股東回報較高，而且中港商業房地產風險敞口或風險相對較低。

股份 評級 目標價 中銀香港 （02388） 增持 28.7元 恒生 （00011） 增持>中性 130元>102元 東亞 （00023） 中性>減持 12.9元>8.4元 大新金融 （00440） 增持 29.7元>25.2元 大新銀行 （02356） 增持 9.3元>7.7元

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編輯：陳韻妍