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【日日煮】DayDayCook傳月中赴美掛牌、股票代號「DDC」　近日獲中證監境外上市備案通知書

新股IPO 11:50 2023/11/10

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【日日煮】DayDayCook傳月中赴美掛牌、股票代號「DDC」　近日獲中證監境外上市備案通知書

經營烹飪平台及飲食品牌的DayDayCook（日日煮）上市之路一波三折，由最初計劃美國特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，改為IPO赴美掛牌，繼今年6月美國證交會披露F-1備案招股書，最近傳來正面消息，據中證監網站資料，日日煮已經獲發境外發行上市備案通知書，意味已獲內地監管機構發出綠燈允境外上市。有內媒引述消息指，日日煮計劃今月中旬掛牌，股票代號為「DDC」。

根據中國證監會發布的境外上市備案情況表，日日煮的申報類型為間接境外上市，備案申報主體為上海嘉龍日日煮信息科技有限公司，備案接收日期為2023年7月17日。招銀國際、The Benchmark Company， LLC為其承銷商，國浩為其境內律師。

2012年創立 獲本地富豪投資

日日煮由朱嘉盈（Norma）在2012年創立，初期主要推出網上食譜和烹飪短片，其後開始銷售家電、廚具和食材，公司又在2015年進軍內地，在不同平台拍攝短片及銷售預制菜。日日煮上市前曾完成多輪融資，投資者包括世界 （00017） 副主席鄭志剛旗下私人投資公司、阿里巴巴 （09988） 創業者基金、恒地 （00012） 聯席主席李家傑旗下私人投資公司等。

值得注意是，據日日煮招股文件，朱嘉盈持股量已降至0%，但她丈夫Samuel Derk Shuen Lim旗下Voodoo Enterprise仍持有7.9%。而鄭志剛旗下K11 Investment 則持有12.8%。

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責任編輯：李哲毅

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