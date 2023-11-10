【年度最佳發明】AI穿戴裝置Ai Pin正式登場　內置ChatGPT智能助理

▲ Humane Ai Pin定價由699美元（約5,460港元）起。（Humane資料圖片）

由蘋果（Apple）前介面設計師打造、日前獲《時代》雜誌評為年度最佳發明的人工智能（AI）穿戴裝置「Humane Ai Pin」，近日在美國登場，11月16日開放預售。搭載高通處理器、感知景深鏡頭的Ai Pin，串連OpenAI或微軟的AI模型，內置ChatGPT智能助理，定價由699美元（約5,460港元）起。

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由前Apple介面設計師Imran Chaudhri與妻子Bethany Bongiorno共同創立的Humane，近日正式推出「Ai Pin」的AI穿戴裝置，強調用戶未來毋須依賴智能手機，可以直接使用AI提供的通訊、運算或辨識功能。

據悉，Ai Pin透過語音及內置1,300萬像鏡頭，可捕捉使用者手勢操作，並具備Laser Ink投影顯示，將畫面內容投影至使用者手掌，確保私密性同時，又能藉鏡頭捕捉使用者食指、拇指開闔等動作以控制介面。

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官網規格表亦顯示，Ai Pin確實如襟章一樣，體積僅 47.5 x 44.5 x 8.25-14.98 mm，重34.2g，可配合磁吸式配件。另外裝置又提供僅20.5g重磁吸式外置電池，方便攜帶。顏色方面，Ai Pin有白（Lunar）、黑面白邊（Equinox）及黑（Eclipse）款色選擇。

Ai Pin設備售價為699美元，但同時需付每月24美元（約187港元）訂閱費，配合服務運作。訂閱服務會藉由T-Mobile提供網路服務，搭配OpenAI或微軟的AI模型，藉此讓使用者能進行自然口語互動，並且對應各類AI服務功能，包括：回答使用者提問內容，或是將使用者口語內容翻譯成不同語言。另外也能啟動相機的電腦視覺分析功能，藉此判斷拍攝食品的營養價值。

目前Ai Pin僅在美國上市，Humane亦尚未公佈其他地區銷售詳情。

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責任編輯：曾曉汶

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