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【互聯互通】騰訊微信支付與內地三大電訊商錢包互通二維碼支付

股市 11:17 2023/11/10

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【互聯互通】騰訊微信支付與內地三大電訊商錢包互通二維碼支付

自從內地當局2021年表態推動互聯網平台互聯互通，各支付工具間壁壘逐漸被打破。騰訊 （00700） 電子錢包微信支付宣布，已經完成與中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 等三大通訊運營商旗下支付平台條碼支付的互聯互通。現時，用戶通過中國移動「和包 App」、中國電信「翼支付 App」、中國聯通「沃錢包 App」掃描微信支付個人收款碼，就可以完成支付。

微信支付近年來持續與各機構推進開放互通，目前已支持包括工、農、中、建、交、郵儲在內的近30間銀行，以及雲閃付等多間機構的條碼支付互聯互通。用戶使用上述機App掃描微信支付收款碼都可以完成支付。

此外，微信也在支持數字人民幣在各場景的應用。目前，微信用戶可以在數字人民幣App內的錢包快付功能下開通「微信支付」，選擇將任意運營機構，例如微眾銀行（微信支付）的錢包推送到微信支付，就可在視頻號、小程序場景內支持數字人民幣的商家中使用數字人民幣進行交易；並在成都、浙江地區開展條碼互通試點。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728）
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