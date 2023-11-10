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【Google用戶注意】Google下月起　刪除閒置兩年用戶（附解決方法）

科技 11:11 2023/11/10

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Google最快今年12月1日起將開始刪除超過2年未使用的閒置帳戶，一旦刪除，用戶就無法復原。

Google為免長期未被使用的帳號帶來較大的網路安全性風險，今年5月就宣布，將於12月起將閒置兩年或以上的帳號刪除。而Google近日再出公告提醒，最快今年12月1日起將開始刪除超過2年未使用的閒置帳戶，一旦刪除，用戶就無法復原。

【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊

【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？

根據Google公告，會分階段刪除非活躍用戶，第一步會由建立後便從未使用的帳號開始，其後陸續處理閒置超過兩年的帳號。若果帳戶因為閒置而遭到刪除，資料將無法復原，也沒有寬限期。

如果想要避免用戶遭刪除，Google表示登入後有7項動作可以激活帳戶：

1）讀取或傳送電子郵件

2）觀看YouTube影片

3）使用Google雲端硬碟

4）分享相片

5）下載應用程式

6）使用Google搜尋

7）透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務。

Google也強調，新措施只針對個人帳號，機構和企業帳號不受影響。

【官方認證】Google公布首批安全認證VPN App　8款程式上榜（附名單）

責任編輯：曾曉汶

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