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【以巴戰爭】以軍每日人道暫停戰事4小時 單日8萬加沙人南移

環球政治 11:04 2023/11/10

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以巴戰爭造成加沙大量平民死傷，西方持續向以色列施壓下，以方同意基於人道主義每日暫停戰事4小時，但仍拒絕停火。以軍透露，加沙北部周四（9日）單日有8萬居民向南遷移。

真主黨傳具備先進反艦能力 恐威脅中東美軍 【下一頁】

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，以方同意每天暫停轟炸加沙北部4小時，以軍在這段時間不會在當地有軍事行動，並會提早3小時公布人道暫停時段，讓平民爭取時間撤離。

以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）接受霍士新聞台（Fox News）訪問時，承認以方的人道主義暫停計劃，但指其他地區的戰鬥届時仍會繼續。

他同日晚發表聲明，指如果巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）不釋放其餘人質，以軍勢不停火。

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事 【下一頁】

內塔尼亞胡表明，以色列不尋求征服、佔領或治理加沙，但要求加沙組成文人政府，確保以色列不會再遭受突襲。

以軍宣布，周四單日有8萬加沙北部居民向南遷移，是自人道走廊開放以來的5日內最大規模的一次遷移。

哈馬斯控制的加沙衛生部官員表示，已有10,812人死於戰爭，大多數為婦孺。

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責任編輯：鄭錦玲

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