  • 28°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華視集團1111首日掛牌造好、曾升逾5成　佛朗斯2499高開後持平

新股IPO 10:51 2023/11/10

分享：

分享：

【新股IPO】華視集團1111掛牌

今日兩隻新股首日掛牌，股價造好。華視集團控股 （01111） 開報1.65元，現報1.58元，較招股價1.04元高出約52%，以每手4000股計，不計手續費帳面賺2160元。華視招股價介乎0.88元至1.04元，以上限1.04元定價，公開發售獲超額認購11.62倍，一手中籤率10.56%。

佛朗斯股份 （02499） 首掛開報15.48元，現報14.62元，較招股價14.28元高出2.4%，以每手200股計，不計手續費帳面賺68元。佛朗斯招股價介乎14.18元至16.18元，獲超額認購6.8倍，一手中籤率20%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：【新股IPO】華視集團1111每股上限定價1.04元　一手中籤率10.56%、抽20手穩獲一手

相關文章：【新股IPO】佛朗斯2499每股定價14.28元　一手中籤率20%、抽9手穩獲一手

開啟hket App，閱讀全文
港股 佛朗斯股份（02499） 華視集團控股（01111） IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【業績｜981】中芯：擴建產能信心較高、地緣政治對項目交付影響趨複雜　第三季「其他」收入強勁、惟純利大跌8成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款