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【新股IPO】華視集團1111首日掛牌造好、曾升逾5成 佛朗斯2499高開後持平
新股IPO 10:51 2023/11/10
今日兩隻新股首日掛牌，股價造好。華視集團控股 （01111） 開報1.65元，現報1.58元，較招股價1.04元高出約52%，以每手4000股計，不計手續費帳面賺2160元。華視招股價介乎0.88元至1.04元，以上限1.04元定價，公開發售獲超額認購11.62倍，一手中籤率10.56%。
佛朗斯股份 （02499） 首掛開報15.48元，現報14.62元，較招股價14.28元高出2.4%，以每手200股計，不計手續費帳面賺68元。佛朗斯招股價介乎14.18元至16.18元，獲超額認購6.8倍，一手中籤率20%。
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