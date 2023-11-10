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【新股IPO】華視集團1111首掛收升56%、每手帳面賺2320元 佛朗斯2499全日升逾3%
新股IPO 17:25 2023/11/10
兩隻新股周五（10日）首日掛牌，股價均造好。内地品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團 （01111） 高見1.79元，較招股價1.04元高72%，收報1.62元，高招股價56%。不計手續費，每手（4000股）帳面賺2,320元。
華視集團招股價介乎0.88元至1.04元，以上限1.04元定價，公開發售獲超額認購11.62倍，一手中籤率10.56%。
至於同日首掛佛朗斯股份 （02499） ，高開15.48元，較招股價高8.4%，收報14.76元。較招股價14.28元高3.4%。每手（200股）帳面賺96元
佛朗斯招股價介乎14.18元至16.18元，獲超額認購6.8倍，一手中籤率20%。
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