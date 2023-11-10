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【港股市況】鮑威爾對進一步加息持開放態度 恒指開市跌160點、科指跌2%
美國聯儲局主席鮑威爾對進一步加息持開放態度，並表示若時機合適，將毫不猶豫進一步收緊貨幣政策。美國加息預期升溫，美股三大指數周四回吐，港股ADR亦普遍下跌，恒指開市跌逾百點。
即市走勢：
【09：25】【新股IPO】山西安裝2520招股 入場費4767.6元 管理層：已建立方案壓控負債規模
【09：20】恒指開市跌160點，報17350點；國指企業跌1.2%至5955點；恒生科技指數跌2%，報3944點。
【09：15】恒生指數期貨跌187點，報17314點
【09：05】恒指黑期跌114點，報17396點
【08：45】【濠賭股】永利澳門第三季虧損收窄至616萬美元 經調整後物業EBITDAR、經營溢利扭虧
【08：30】【TSLA】滙證予Tesla「沽售」評級 因馬斯克是風險之一？
【08：20】港股ADR普遍下跌，友邦 （01299） 跌1.2%，折算港元收報69.18元，港交所 （00388） 、建行 （00939） 及比亞迪 （01211） 跌1.2%至1.6%不等。
【08：15】【新股IPO】吉利旗下電動車品牌極氪 已向美證交會遞表IPO 股票代碼「ZK」
【07：45】【美股焦點】傳惡名昭彰駭客LockBit攻擊工行 美債市場結算受干擾 駭客曾攻擊英國金融系統
【07：45】【美國加息】鮑威爾深夜突襲：對通脹回落至2%沒有信心 仍未排除加息
財經日誌：
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