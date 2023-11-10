【恒指夜期+ADR】恒指夜期升36點　阿里美股較港收市升0.7%　（不斷更新）

市場一直關注中美元首會晤進展，最新消息指，赴美國舊金山舉行中美元首會晤，為習近平和拜登去年11月在印尼峇里二十國集團峰會期間會晤後，再次會面。消息帶動美股開市向好，道指曾升近200點。港股ADR普遍較本港收市價回升，阿里巴巴美股較港收市升0.7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 111.16 0.4% 騰訊ADR 303.47 0.2% 滙豐ADR 57.38 0.1% 阿里巴巴美股 80.17 0.7%

恒指夜期升36點，報17265點。

北水愈跌愈買 再吸資逾43億 繼續買指數ETF沽小米中芯

北水愈跌愈買，再錄43.3億元淨流入。資金繼續吸指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別吸資13.8及6.8億元，中芯國際 （00981） 亦有3.9億元淨流入；淨流出方面，小米 （01810） 及美團 （03690） 分別走資4.7及1.5億元。

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恒指全日跌308點 中芯績後插7%、濠賭股急吐 大劉突開記招華置股價升9%

美國聯儲局主席鮑威爾對進一步加息持開放態度，並表示若時機合適，將毫不猶豫進一步收緊貨幣政策。美國加息預期升溫，美股三大指數周四回吐，港股ADR亦普遍下跌，恒指開市跌逾百點，其後跌幅擴大，全日跌逾308點，收報17203點，大市成交751億元。中芯國際 （00981） 公布業績後，股價大跌7%，全線濠賭股大跌，銀娛 （00027） 跌6.5%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 華潤電力 15.3 +3.4 +2 10 中國神華 24.4 +0.6 +1 6 中海油 12.6 +0.2 +1 4 騰訊控股 302.8 -1.3 -18 13 美團 110.7 -3.7 -39 - 阿里巴巴 79.6 -3.1 -41 20

即市走勢：

【18：30】北水愈跌愈買 再吸資逾43億 繼續買指數ETF沽小米中芯 恒指夜期跌25點

【16：10】恒指全日跌308點，報17203點，大市成交751億元。

【14：45】碧桂園據報於年底前 制定離岸債務重組計劃

【14：20】劉鑾雄下午突召開記者會，詳細報道可見【下一頁】

【14：05】濠賭股受壓，永利 （01128） 跌逾13%，銀娛 （00027） 跌逾8%，金沙中國 （01928） 及澳博 （00880） 齊跌逾5%

【14：00】外電引述消息人士報道，碧桂園 （02007） 計劃在今年底前制定離岸債務重組計劃，希望在明年2月或3月前開始與離岸債權人進行正式談判。

【13：30】【福布斯富豪榜】鍾睒睒連續3年登福布斯中國十大富豪榜首 邊個富豪身家縮水最多？（附名單）

【13：20】好孩子國際 （01086） 首9個月總收入58.06億元，按年跌9.9%

【13：09】商湯 （00030） 現跌2.7%，報1.45元。相關文章：軟銀願景基金周一再沽445萬股商湯、蝕價39% 3個月勁掟2.56億股

【13：04】恒指午後跌260點，報17247點，科指跌幅輕微回順至2.9%或115點。中芯 （00981） 現跌6.2%，報21.95元，再度逼近21.8元全日低位。

【12：10】電動車股走低，「蔚小理」跌5%至7%；大型科網股亦下挫，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及美團 （03690） 跌3%

【12：00】恒指中午收報17232點，跌278點；國指跌1.9%，報5915點；恒生科指跌2.9%，報3905點；芯片股受壓，中芯 （00981） 績後跌逾5%，華虹半導體 （01347） 跌逾13%

【11：50】【日日煮】DayDayCook傳月中赴美掛牌、股票代號「DDC」 近日獲中證監境外上市備案通知書

【11：50】【大行報告】摩通：港銀第四季盈利增長動力放慢、偏好區域性銀行股 降兩港銀評級

【11：30】安樂工程 （01977） 發盈警料今年盈利下跌逾49%，股價曾低見1.19元，急跌10.5%

【11：20】【互聯互通】騰訊微信支付與內地三大電訊商錢包互通二維碼支付

【11：00】【新股IPO】華視集團1111首日掛牌造好、曾升逾5成 佛朗斯2499高開後持平

【10：50】港鐵 （00066） 東涌東站地零入標，十年來首次，地產股全線向下。港鐵跌1%，新地 （00016） 、恒地 （00012） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 及太古地產 （01972） 跌1%至2%

【10：45】【業績｜981】中芯：擴建產能信心較高、地緣政治對項目交付影響趨複雜 第三季「其他」收入強勁、惟純利大跌8成

【10：40】芯片股受壓，中芯 （00981） 跌近4%，華虹半導體 （01347） 跌11%

【10：22】【美國加息】鮑威爾暗示加息未完 交易員將聯儲局明年減息時間押後至6月

【10：02】【中美關係】美兩名參議員要求美國私募基金 每年均公開在中國的投資細節

【10：00】恒指跌幅擴大，跌286點，報17225點；國指跌1.8%，恒生科指跌2.5%

【09：50】電動車股走低，理想 （02015） 跌6%，蔚來 （09866） 及小鵬 （09868） 跌5.8%及4.9%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，分拆極氪於美國上市的吉利 （00175） 亦跌逾2%

【09：40】【業績│醫藥股】百濟神州第三季虧轉盈 淨賺2.15億美元

【09：25】【新股IPO】山西安裝2520招股 入場費4767.6元 管理層：已建立方案壓控負債規模

【09：20】恒指開市跌160點，報17350點；國指企業跌1.2%至5955點；恒生科技指數跌2%，報3944點。

【09：15】恒生指數期貨跌187點，報17314點

【09：05】恒指黑期跌114點，報17396點

【08：45】【濠賭股】永利澳門第三季虧損收窄至616萬美元 經調整後物業EBITDAR、經營溢利扭虧

【08：30】【TSLA】滙證予Tesla「沽售」評級 因馬斯克是風險之一？

【08：20】港股ADR普遍下跌，友邦 （01299） 跌1.2%，折算港元收報69.18元，港交所 （00388） 、建行 （00939） 及比亞迪 （01211） 跌1.2%至1.6%不等。

【08：15】【新股IPO】吉利旗下電動車品牌極氪 已向美證交會遞表IPO 股票代碼「ZK」

【07：45】【美股焦點】傳惡名昭彰駭客LockBit攻擊工行 美債市場結算受干擾 駭客曾攻擊英國金融系統

【07：45】【美國加息】鮑威爾深夜突襲：對通脹回落至2%沒有信心 仍未排除加息

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