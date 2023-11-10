【濠賭股】永利澳門第三季虧損收窄至616萬美元　經調整後物業EBITDAR、經營溢利扭虧

永利澳門 （01128） 第三季虧損淨額較去年同期大幅收窄至615.9萬美元，經調整後物業EBITDAR虧轉盈，2.55億美元；期內經營溢利由虧轉盈，錄得1.3億美元。

第三季經營收益總額按年增長6.1倍至8.2億美元，其中分部經營收益方面，娛樂場業務升幅最大，按年增8.5倍至6.5億美元；客房業務及餐飲業務則分別錄得6.6倍及3.5倍升幅，至8598萬美元及4450萬美元。

其中，第三季永利皇宮的總客房收益增加6.8倍至5430.9萬美元，入住率96.9%；永利澳門總客房收益亦升6.2倍至3167.3萬美元，入住率98.7%。

首9個月方面，經調整後物業EBITDAR扭虧，為6.57億美元。首9個月澳門業務經營收益增加3.1倍至21.9億美元。

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編輯：許明麗