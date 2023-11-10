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【TSLA】滙證予Tesla「沽售」評級　因馬斯克是風險之一？

股市 08:34 2023/11/10

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【TSLA】滙證予Tesla「沽售」評級　因馬斯克是風險之一?

Tesla（美：TSLA）過去一個月股價累跌18.9%，再有大行看淡Tesla前景。滙豐證券周四給予Tesla「沽售」的初始評級，目標價146美元，潛在跌幅約33%。滙豐分析師Michael Tyndall表示，Tesla是電動車領域的創造者，其前景及想法均具有潛力，但據該行的未來現金流模型顯示，Tesla或要到本世紀末才能錄得盈利，而其估值反映實現盈利的時間可能更長，加上行政總裁馬斯克（Elon Musk）也是公司的風險之一，故此予其「沽售」。

Tesla前景最大不明確因素是其非汽車產品

他又指，該行對Tesla的看法與傳統汽車製造商不同，因Tesla已經是電動車領域的成本領先者，而且憑其增長雄心，或會在未來一段時間保持領導地位，即使Tesla於2030年生產2000萬輛電動車的目標看似過份樂觀，但Tesla一般都能達到承諾。

Michael Tyndall稱，Tesla前景最大不明確因素是其非汽車產品，例如自動軟件、Dojo超級電腦產品及服務、機械人等，這些產品很難以折現現金流（DCF）方式進行評估，因有關市場處於初始階段，而且監管環境存在不確定性。

Tesla計劃進軍南美洲

另外，外電引述公開文件顯示，Tesla計劃進軍南美洲，並於智利成立新的子公司。報道指，Tesla Chile已經在9月28日登記成立，負責電動車的進出口、生產、市場推廣、分銷及銷售等業務，亦包括能源及電動供應等其他商業活動。

Tesla Chile的登記總部位於首都聖地牙哥，但保留了公司可能會國內其他城市，甚至在拉丁美洲其他國家成立據點的選擇，這將會是Tesla位於南美洲的首個商業營運據點。智利是全球鋰儲量最大的國家之一，並於今年稍早時間，宣布控制國內鋰供應。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 大行報告 南美洲 智利 Tesla 滙豐控股（00005）
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