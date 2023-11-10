▲ 【新股IPO】吉利旗下電動車品牌極氪 已向美證交會遞表IPO 股票代碼「ZK」

吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪（Zeekr）已向美國紐約證券交易所（SEC）提交首次公開招股（IPO）的申請文件，股票代碼為「ZK」，安排行為高盛、摩根士丹利、美銀及中金。極氪期望，上市可於未來數月內完成。

據極氪周四公布的數據，截至今年6月底止半年，極氪淨虧損5.34億美元（41.65億港元），汽車銷售總收入132億元人民幣。

吉利控股持有極氪合共69.7%股權

吉利控股持有極氪合共69.7%股權，包括由吉利汽車持有54.7%，以及由吉利香港持有13.2%股權。另外，GHGK Innovation持有9.8%股權。

極氪是近兩年來首間宣布計劃在美國上市的較大型中資企業，去年有6間中國企業在美國IPO。美國與中國去年底就審計中國企業問題達成協議，解決了中國企業在美國掛牌面對的其中一大障礙。

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編輯：陳韻妍