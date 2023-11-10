【美股焦點】工銀美國子企成黑客勒索對象　擾亂美國國債市場交易

▲ 【美股焦點】傳惡名昭彰駭客LockBit攻擊工銀金融 美債市場結算受干擾 駭客曾攻擊英國金融系統

據外電報道，美國證券業及金融市場協會通知會員，工商銀行 （01398） 旗下的工銀金融遭到勒索軟體攻擊，癱瘓電腦系統，以勒索資金，阻止其他市場參與者結算，並擾亂了美國國債市場交易，工銀金融已於美國時間周四下午開始恢復服務。

工銀金融服務（ICBCFS）在官網發聲明指，發現攻擊後已立即切斷並隔離受影響系統，並已成功結算周三（8日）執行的美國國債交易和周四（9日）完成的回購融資交易。聲明又稱，工銀金融的業務和電郵系統獨立於中國工商銀行集團。工銀總行及其他境內外附屬機構的系統均未受到此事件影響。

最巧合的是，今晨2時美國拍賣30年債券，今晨3時聯儲局主席鮑威爾公開發表講話，美國國債息率大幅上升，30年期債息升至4.765厘收市。聯邦資金轉賬系統，亦報告出現服務問題。

攻擊令工行無法參與國債結算

報道引述交易員稱，這次攻擊導致工銀金融無法代表其他市場參與者結算國債交易，一些股票交易也受到影響。交易人士稱，包括對沖基金在內的市場參與者因這次中斷而改變了交易路線，而且駭客襲擊對國債市場的流動性產生了一定影響，但這並沒有損害市場的整體運作。

彭博報道指，這次攻擊導致整個美國國債市場受到干擾，一些交易未能清算，交易員被要求重新安排交易。

美財政部：關注事態發展

美國財政部發言人表示，已意識到網路安全問題，除了聯邦監管機構之外，還與主要金融部門參與者保持定期聯繫，將繼續關注事態發展。

有專家指出，交易員通常與多家銀行保持聯繫，隨時可以將交易轉移到其他地方執行。

報道指，這次攻擊是使用 LockBit 3.0 軟體進行的。 該軟體由 LockBit 開發，該組織已成為最引人注目的網路犯罪組織之一，曾對波音公司、ION Trading UK、倫敦金融城和英國皇家郵政等目標進行破壞性攻擊。該組識活躍於東歐至俄羅斯之間，也會向盟友出租其軟件，這種模式被稱為 RaaS（勒索軟體即服務）。

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記者：譚志偉