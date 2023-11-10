【美國加息】鮑威爾深夜突襲：對通脹回落至2%沒有信心　仍未排除加息

▲ 鮑威爾演講期間，環保人仕到場抗議。

聯儲局主席鮑威爾在華盛頓IMF總部講話時表示，對通脹放緩步伐感到鼓舞，但不確定是否採取了足夠措施保住通脹回落的勢頭，對抗高物價方面可能還有更多工作要做。

「我們對目前的進展仍感到滿意，但預期通脹持續回落到2%，仍有很長的路要走。」鮑威爾補充指，「我們將堅持下去，直到成功。」他指出，聯儲局仍聚焦利率是否需要走高，以及在高位要維持多久。

通脹仍遠高於聯儲局希望見到的水平

不過，作為美國壓低通脹的總負責人，鮑威爾言談之間亦表現出喪氣的一面，「FOMC致力達成一個立場，以使貨幣政策有足夠的限制性，令通脹隨時間推演能夠回落至2%的目標，但我們對達成這個立場沒有信心。」鮑威爾指出，目前政策已夠限制性，但通脹仍遠高於聯儲局希望見到的水平。

「如果進一步收緊政策更為合適，我們將毫不猶豫地這樣做，不過，我們將繼續謹慎行事，以容許我們衡量會否被良好的數據誤導，以及過度緊縮的風險。」鮑威爾認為，貨幣政策仍發揮他所預期的作用。

經濟強勁刺激通脹 可能需要加息

對於美國經濟強勁，鮑威爾指出，「與大多數預測人仕一樣，我們預計未來幾季增長會放緩。當然，這有待觀察，我們關注這樣的風險：更強勁的增長可能會破壞勞動力市場恢復平衡和降低通脹方面的進展，這可能需要貨幣政策做出回應。」

至於供應鏈，他表示，供應鏈的改善有助紓緩通脹壓力，但對於進一步供應層面的改善，就不清楚會否帶來更多的效果。

相反，未來可能需要更多緊縮貨幣政策抑制需求，以令通脹回落有更大的進展。

記者：譚志偉