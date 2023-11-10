【券商點評】醫藥反腐一次性影響消除 國藥控股收入增速料明顯改善

第一上海指出，國藥控股（01099）首三季累計收入4,459.2億元（人民幣，下同），按年增長9.7%，較上半年增速15.1%有一定回落。其中，醫藥反腐對公司7、8月收入產生了較大衝擊，但隨着衛健委多次發聲指引，正常學術交流與行業活動逐步恢復，對公司的一過性影響正在消退，預計第四季收入增速將有明顯改善。

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報告稱，公司積極布局醫療器械工業，催化融合創新、技術攻關、工業制造，滿足巨大的醫療器械國產替代需求。國藥新光的4K內窺鏡系統成功取得注冊證，為公司醫療器械板塊提供了新的增長動力。隨着更多創新醫療器械產品的上市及放量，預計公司的醫療器械板塊業務也將持續高速增長。

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該行表示，隨着醫藥反腐衝擊淡化，藥品分銷板塊增速將有顯著恢復。公司醫藥商業和零售業務的穩健發展，伴隨營銷推廣服務等高賦值業務的開發拓展，以及器械商業和工業在國產替代需求下的快速發展，預計為公司未來帶來穩健增長。基於2023年市盈率估值約為9倍，給予公司目標價27.45港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛