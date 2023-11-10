【券商點評】11月初賭收保持強勁 美高梅中國博彩毛利續復甦

富瑞指出，11月初澳門博彩收入相對強勁，並高於暑假期間的水平。美高梅中國（02282）今年第三季調整後EBITDA按季增長8%至18.85億元，與市場預期的18.32億元，基本一致。但是，由於美獅美高梅的影響，公司調整後EBITDA利潤率降至29.6%，低於上一季的30.1%。

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報告稱，美高梅中國盡管博彩毛利繼續復甦，但宏觀經濟擔憂正在對低迷的行業股價構成壓力。該行給予公司的目標價為9.4元，預計2023至2024年博彩收入為2019年疫前水平的62%和76%，即每天4.95億澳門元和6.1億澳門元，維持「持有」評級。

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責任編輯：林衛