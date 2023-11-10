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【券商點評】邁向國際化綜合裝備平台 三一國際首三季業績符合預期

股樓投資 09:33 2023/11/10

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中信證券報告指出，三一國際（00631）是國內礦山裝備及物流裝備行業的龍頭公司，並已經成功拓展石油裝備和新興產業裝備業務，持續向國際化綜合裝備平台邁進。今年首三季公司收入158.4億元（人民幣，下同），按年升36.5%，純利17.7億元，按年增36.7%。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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該行考慮到公司首三季業績符合預期，維持公司2023至2025年純利預測分別為23.7億元、30.8億元及39.5億元。目前公司在手訂單充足，可覆蓋至2024年，並且公司海外業務增勢強勁，盈利質量持續增強，加上新興產業裝備業務成長性可期，公司享有一定的估值溢價，給予公司2024年市盈率估值15倍，維持目標價16港元，以及「買入」評級。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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買入 目標價 純利 市盈率 三一國際（00631） 港股 中國
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