【玩樂好去處】渣打藝趣嘉年華12月強勢回歸維園 巨型木偶現身銅鑼灣

戶外青年藝術活動 — 「渣打藝趣嘉年華」，將於今年12月2及3日回歸銅鑼灣維多利亞公園，並將化身成為流動藝術館，讓各種千奇百趣的動物從古典樂譜中空群而出，奏出藝術感十足又妙想天開的動物嘉年華。

「渣打藝趣嘉年華」由香港青年藝術協會主辦，渣打銀行慈善基金贊助，並由渣打銀行（香港）有限公司全力策動，香港旅遊發展局鼎力支持，至今舉辦超過20年。今年大會以法國著名作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》為主題，獻上一連兩天的免費精采節目，包括氣勢磅礡的巨型木偶巡遊、18個互動藝術攤位、70個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演、現場故事演講、非洲鼓樂坊、以及逾6,000件藝術作品展覽。大小朋友更可於巨型木偶見面會，近距離欣賞匠心獨運的工藝，激發內心的藝術魂，歡度一個充滿笑聲和創意的愉快周末。

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深受本地市民及海外遊客歡迎的「壓軸巡遊」將於12月3日（周日）下午2時30分舉行，由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返。10 座約 4 米高的巨型木偶將從《動物狂歡節》幻想世界走到現實，並率領 400人的巡遊隊伍，當中包括來自200間本地學校的 400名學生及5組專業舞蹈員，帶來一場獨一無二的聲色藝盛宴，將熱鬧氣氛推至高峰。



為讓更多青少年參與籌備這個嘉年華，香港青年藝術協會亦透過藝術家駐校工作坊、舞蹈排練及老師工作坊等活動，指導來自不同學校及青少年團體約 5,000 名學生，共同創作巨型木偶和藝術作品，以及舞台表演。



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在聖桑的筆下，每種動物在《動物狂歡節》中都有著獨特的音色與個性。今次藝術家們亦以迥異的視覺藝術風格演繹這份多元特色 — 把世界各地的獨特文化觸覺，如民族風、簡約風、色彩風等，呈現出豐富多彩、極具個性的作品。本地大型木偶藝術家陳詩歷表示，其大型木偶作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」首次使用新科技及 AI 軟件協助創作，將圖案拼在雞泡魚身上，再以全人手縫製於白布並縫合魚身。魚肚下設有拉鏈，拉開後身體會膨脹，以模仿雞泡魚的防衛機制，製作相當精細。另一方面，大會亦有幸邀得法國新晉舞台服裝設計師 Lola Clavel 為現場故事演講節目設計了 6 組充滿非洲特色的表演服飾，讓觀眾踏上一趟別出心裁的視覺之旅。



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巨型木偶藝術講求精湛工藝和科學計算，大會早年邀請英國頂尖藝術團隊參與巡遊，展示世界級的木偶工藝，並向香港藝術家傳授和分享製作心得。自 2019 年起，香港藝術家們已獨當一面創作高水準的巨型木偶，並以薪火相傳的精神教授新晉藝術家和青少年相關技藝，生生不息宣揚木偶工藝。





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「渣打藝趣嘉年華」是目前香港唯一的藝術計劃讓學生們有機會親手製作巨型木偶，走出課室參與大型藝術創作，感受不一樣的藝術體驗，同時發展學生寶貴技能，包括創意、團隊合作、解難能力及領導才能等。嘉年華讓年青人有機會展示多月來的心血結晶，又能讓市民體驗一個正面且充滿藝術色彩的年度盛事，藉此支持香港青年的持續發展，亦同時為整個社會帶來長遠裨益。

有關「渣打藝趣嘉年華 2023」的詳細資料，請瀏覽網頁 www.scartsinthepark.com 或Facebook 專頁（@SCArtsInThePark）。

渣打藝趣嘉年華 2023

日期： 2023 年 12 月 2 及 3 日（星期六及日）

時間： 早上 10 時至下午 5 時

地點： 銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

渣打藝趣嘉年華 2023 — 壓軸巡遊

日期： 2023 年 12 月 3 日（星期日）

時間： 下午 2 時 30 分至下午 4 時

地點： 由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

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責任編輯：陳詠妍