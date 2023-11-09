曉柏峰上樓書　主打一房戶型　最細單位162平方呎起

恒基地產（00012）旗下長沙灣曉柏峰今日（9日）上載樓書，項目提供492伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎162至616平方呎。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目主打一房戶，佔整體單位數近六成。項目提供開放式38伙、一房戶288伙、兩房戶75伙、兩房連衣帽間戶38伙、三房一套戶18伙，部份高層單位更附送衣櫃。標準單位呎數由185至499平方呎，另特設35伙連平台或天台特色單位，面積由162至616平方呎。

項目A座標準樓層每層提供11至12伙，而B座標準樓層每層提供12至13伙，各有兩部升降機。而全盤面積最細的單位為A座2樓A4室連平台特色戶，實用面積162平方呎，屬開放式間隔，外連82平方呎平台。而最大單位則為B座25樓B2室，實用面積616平方呎，設三房套連梗廚，外連326平方呎平台，連544平方呎天台，內置樓梯上落。

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