【交通優勢】九巴口岸線增轉乘優惠 車資最高可享近五折優惠

九龍巴士宣布，將為乘客提供口岸線轉乘優惠，由11月10 日（星期五）起，乘客乘搭九巴指定路線轉乘口岸路線B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 或 B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸]，兩程車費較低的一程將可獲免費優惠，代表乘客可享有近五折優惠。

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九巴表示現時九巴B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 於繁忙時段，最高峰一小時內由落馬洲開出28班次，可接載約4,000名乘客；而B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸]已提升至每日服務，並因應關口的服務時間而延長服務時間。有見及此，九巴為乘客提供最新的口岸路線轉乘優惠，為乘客帶來化算的搭乘體驗。

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撰文：鄭日棱