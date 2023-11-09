▲ 【分析】領展未來關鍵在哪？

領展 （00823） 公布中期業績後，有非常看好領展，給予高目標價的券商，下調了目標價，領展的未來關鍵在哪？第一是美國債息，第二是投資機會。

由於領展主力是民生消費商場，是居民購買必需品及日常飲食的地方，所以收入變動不大，並且是將可分派收入100%全數派出，市場幾乎是用來與美國10年期債息的回報作出較。

由於美國長債息回軟，以及加息周期見頂，美債息再上升的空間有限，因而領展逾6厘的股息率，在股價不變的情況下，與美國長債息的差距有望拉闊，回報吸引力上升，因而成為股價動力；當然，股價上升就會令現價股息率下跌，與美債息的差距又會變回收窄。

其次是供股後，手頭上有89億元的供股資金餘額，過去半年放在銀行收息，就算敍造5厘息的定存，半年回報亦只有2.2億元，若要更好的財報，就一定是買入或建設商場收租，以增加回報；89億元的彈藥，令市場期待

【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高 若息口見頂或開始下調、領展吸引力增（附目標價）

記者：譚志偉