  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】領展未來關鍵在哪？

股市 20:02 2023/11/09

分享：

分享：

【分析】領展未來關鍵在哪？

領展 （00823） 公布中期業績後，有非常看好領展，給予高目標價的券商，下調了目標價，領展的未來關鍵在哪？第一是美國債息，第二是投資機會。

由於領展主力是民生消費商場，是居民購買必需品及日常飲食的地方，所以收入變動不大，並且是將可分派收入100%全數派出，市場幾乎是用來與美國10年期債息的回報作出較。

由於美國長債息回軟，以及加息周期見頂，美債息再上升的空間有限，因而領展逾6厘的股息率，在股價不變的情況下，與美國長債息的差距有望拉闊，回報吸引力上升，因而成為股價動力；當然，股價上升就會令現價股息率下跌，與美債息的差距又會變回收窄。

其次是供股後，手頭上有89億元的供股資金餘額，過去半年放在銀行收息，就算敍造5厘息的定存，半年回報亦只有2.2億元，若要更好的財報，就一定是買入或建設商場收租，以增加回報；89億元的彈藥，令市場期待

【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高　若息口見頂或開始下調、領展吸引力增（附目標價）

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】領展中期虧損為何仍有息派？
今日
【分析】領展中期虧損為何仍有息派？
【分析】平保澄清收購傳聞後　為何股價仍大跌？
2023/11/08
【分析】平保澄清收購傳聞後　為何股價仍大跌？
【分析】高息股浙江滬杭甬大供股　股價實際上攤薄幾多？
2023/11/08
【分析】高息股浙江滬杭甬大供股　股價實際上攤薄幾多？
【分析】萬科的債務風險在哪裏？
2023/11/07
【分析】萬科的債務風險在哪裏？
【分析】蔚來裁員10%　對經營業務有何影響？
2023/11/06
【分析】蔚來裁員10%　對經營業務有何影響？
港股 個股分析 定期存款 供股 目標價 領展 加息 商場 業績公布 領展房產基金（00823）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股盤前】道指期貨升54點　納指期貨微跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款