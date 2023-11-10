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【業績｜981】中芯：擴建產能信心較高、地緣政治對項目交付影響趨複雜　第三季「其他」收入強勁、惟純利大跌8成

股市 10:38 2023/11/10

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【業績｜981】中芯第三季純利按年大跌80%　毛利率跌至19.8%、料第四季處16％至18%

中芯（00981）周四（9日）收市後公布，第三季純利按年大跌80%至9398.4萬美元，按季亦要跌76.7%。上季中芯毛利率為19.8%，按年跌19.1個百分點，按季跌0.5個百分點。中芯預計，毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16至18%之間。

中芯周五（10日）早上曾挫逾半成後回順，現跌3.4%，報22.6元。

中芯國際上調全年資本開支目標75億元，即按年增長26%，而此前資本開支預計按年持平。市場關注中芯未來產能及競爭格局，管理層在周五早上業績發布會上表示，全球需求未如產能擴建般快，市場應該會出現產能過剩情況，仍要花很多時間慢慢消化，而公司建設產能時，均有事先與客戶溝通，對方有戰略性合作意向，故中芯對擴建產能信心比較高，預計未來是有客戶需求及訂單。

地緣政治對項目交付影響趨複雜

管理層又談及，地緣政治對項目交付周期影響愈趨複雜，為保持項目達產，供應商可提前交付，加上供應鏈周期好轉，年底產量料大幅增加。

管理層表示，行業年底一般較審慎，預計派息中規中矩，銷售收入略增，毛利率則因為新產品受壓，預計明年經營環境穩定，但未有大幅增長的動力，要等待宏觀環境復甦。

第4季收入料按季增1%至3%

上季中芯收入按年跌15%至16.2億美元，按季則升3.9%，主因第三季晶圓銷售量增加。中芯預計，第四季度銷售收入按季增長1%至3%。

按產品應用分類收入，中芯的智能手機收入按年跌15.3%至約4.2億美元，佔收入比重25.9%，不過，「其他」收入佔比更達38.5%，約為6.2億美元，按年增19%，是惟一收入上升的業務，中芯未有披露「其他」是指芯片在哪個產品應用。

美國貢獻收入續降

按地區計，上季繼續以中國區的收入佔比最高，達84%，值得留意是，美國區收入佔比由第二季的17.6%跌至12.9%，歐亞區的佔比為3.1%。

銷量方面，上季銷售晶圓（8吋晶圓約當量）為153.7萬，按年跌14.5%。產能方面，8吋晶圓約當量增加至79.6萬片，平均產能利用率按季下降了1.2個百分點，為 77.1%。

另外，中芯第三季資本開資為21.3億美元，全年資本開支預計上調到75億美元左右。

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編輯：袁諾曦

港股 業績公布 中芯國際（00981）
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