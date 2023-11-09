▲ 【業績｜981】中芯第三季純利按年大跌80% 毛利率跌至19.8%、料第四季處16％至18%

中芯 （00981） 第三季純利按年大跌80%至9398.4萬美元，按季亦要跌76.7%。上季中芯毛利率為19.8%，按年跌19.1個百分點，按季跌0.5個百分點。中芯預計，毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16至18%之間。

上季中芯收入按年跌15%至16.2億美元，按季則升3.9%，主因第三季晶圓銷售量增加。中芯預計，第四季度銷售收入按季增長1%至3%。

按地區計，上季繼續以中國區的收入佔比最高，達84%，值得留意是，美國區收入佔比由第二季的17.6%跌至12.9%，歐亞區的佔比為3.1%。

銷量方面，上季銷售晶圓（8吋晶圓約當量）為153.7萬，按年跌14.5%。產能方面，8吋晶圓約當量增加至79.6萬片，平均產能利用率下降了1.2個百分點，為 77.1%。

另外，中芯第三季資本開資為21.3億美元，全年資本開支預計上調到75億美元左右。

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編輯：袁諾曦