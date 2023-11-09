▲ 【北交所】恒指公司成首家境外指數公司 獲授權使用北交所數據

恒生指數公司公布，與北京證券交易所簽署協議，成為首家獲授權使用北交所行情數據服務的境外指數公司。恒指公司表示，獲授權後將可全面涵蓋內地所有證券交易所的股票，一旦北交所上市 證券獲納入恒生指數公司現有 A 股及跨市場相關指數之選股範疇內，相關證券有機會 成為指數成份股，有助開發相關指數産品。

截至2023年10月底 於北交所上市的公司已逾220家，以先進製造業及戰略新興產業等企業為主。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，最新合作有助納入更多創新企業於指數的選股範疇內，豐富旗下的中國企業相關指數產品，為海內外投資者投資中國 A 股提供更多選擇。

北京證券交易所副總經理王麗表示，首次授權境外指數機構使用交易所行情數據編制指數，標誌著北交所市場國際化水平的進一步提升，為全球投資者通過指數産品渠道瞭解北交所市場、發掘投資機會、豐富産品配置創造了有利條件。

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編輯：麥德銘