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【新股IPO】山西安裝2520周五起招股　入場費4767.6元　管理層：已建立完善方案壓控負債規模

新股IPO 19:07 2023/11/09

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【新股IPO】山西安裝2520周五起招股　入場費4767.6元　管理層：已建立完善方案壓控負債規模

内地工程承包商山西安裝 （新上市編號：02520） 周五起至下周三（11月10日至15日）招股，計劃發行3.33億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎2.1元至2.36元，集資最多7.9億元。每手（2000股）入場費為4767.6元。山西安裝預計在11月22日正式掛牌，聯席保薦人為華泰國際及山證國際。

山西安裝的資本負債比率逐年飈升，截至今年6月底止，其資本負債比率已由去年底的241.8%，升至271.9%，而其2020年和2021年底的資本負債比率分別為173.9%和211.7%。山西安裝總會計師周賽梅解釋，集團近幾年處於轉型發展階段，投資項目較多，已建立完善壓控方案，通過「清收、清欠」壓控負債規模，相信短時間内該指標可得到有效控制。

山西安裝引入內地新能源企業明陽智能（滬：601615）為基石投資者，認購約1.6億元等值的股份，禁售期3年。

赴港上市助提升融資能力  拓展海外市場

被問及集團何緣來港上市，董事長兼執行董事王利民說，集團是外向型企業，選擇赴港上市，主因香港是國際化及成熟資本市場，期望可提升企業融資能力及品牌形象，並助力海外市場的拓展。

他補充，集團總部雖在陝西，但亦在全國7個區域有布局，同時在海外有三個分公司、6個辦事處，未來海外市場業務將圍繞一帶一路沿線國家開展，取得更大的市場份額。目前，集團於山西省、國內其他省份及海外業務佔比分別為40%、90%及10%。

集資淨額約6.7億元

以招股價中位數2.23元計，山西安裝集資淨額為6.68億元。當中，約5成將用於投資新能源投資項目，約32%用於為現有和日後的政府和社會資本合作的項目（PPP），以及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目的股權投資提供資金，約10%用作資助新能源上下游製造產業項目，餘下約8%為營運資金及一般用途。

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記者：伍鍵文

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