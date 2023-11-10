南非公司推最貴旅行團 24日訪6國一家四口團費538萬

南非一家旅行社近日推出堪稱全球最貴的旅行團，旅客會在24天內到訪6個國家，遊覽非洲多個特色景點。旅行社為旅客安排豪華住宿及私人攝製隊記錄旅程，而一家四口的團費就要價約69萬美元（約538萬港元），可謂十分奢侈。

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南非旅行社Go2Africa近日進行一項研究，分析客戶於網站作超過13.4萬次的查詢，發現最受旅客歡迎的國家包括肯尼亞、坦桑尼亞和南非。

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Go2Africa根據研究結果，專為頂級富豪打造出一個奢華旅行團，每名旅客團費超過17.2萬美元（約134.2萬港元）。

旅客出發前會收到當地設計師為其度身打造的行李喼，整個旅程都會乘搭私人飛機或直升機出入各個地點，並乘坐私人遊艇享受一日遊。

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旅客將花費大半個月探索南非和東非多個地區，包括津巴布韋的維多利亞瀑布（Victoria Falls）、盧旺達火山國家公園（Volcanoes National Park）、非洲小島國塞舌爾（Seychelles）的白沙灘。

私人攝製團隊也會全程記錄旅程並作剪輯，讓旅客回家後回味其探索非洲的美好時光。

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責任編輯：鄭錦玲