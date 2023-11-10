美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 環球經濟金融 12:05 2023/11/10 分享： 分享： 美國近年加強保護本地產業，希望恢復製造藥等行業的昔日榮光。前總統特朗普（Donald Trump）開始，美國走向貿易保護主義，並與中國發生貿易戰，讓自由貿易對美國經濟政策逐漸消失。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 國金好書 相關文章 伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案 2023/11/09 伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案 美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙 2023/11/09 美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙 石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標 2023/11/08 石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標 美民主黨紅州屢報捷 墮胎權成關鍵 2023/11/08 美民主黨紅州屢報捷 墮胎權成關鍵 特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部 2023/11/07 特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部 你可能感興趣 伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案 14:41 2023/11/09 伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案 美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙 13:05 2023/11/09 美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙 石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標 18:00 2023/11/08 石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標 最新專欄文章 更多 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 2023/11/04 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 2023/11/03 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 2023/10/28 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 2023/10/27 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因 2023/10/21 俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因 經濟 貿易戰 美國 萊特希澤 貿易逆差 特朗普 拜登 關稅 貿易 中國