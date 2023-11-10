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美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？

環球經濟金融 12:05 2023/11/10

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美國近年加強保護本地產業，希望恢復製造藥等行業的昔日榮光。前總統特朗普（Donald Trump）開始，美國走向貿易保護主義，並與中國發生貿易戰，讓自由貿易對美國經濟政策逐漸消失。

...

欄名 : 國金好書

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