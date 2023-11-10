AI發展推動機械人和自動化行業

人工智能迅速進步，加上勞動市場持續緊張，正帶動自動化科技普及化。越來越多公司加快採用機械人，藉此提高效率、安全性和準確度。

根據國際機械人聯合會（IFR）的數據，全球工廠在2022年引進的工業機械人數量，達到破紀錄的553,052台，較2021年的總數增加5%，預期2023年至2026年間市場每年將增長7%。

汽車製造屬於最早一批採用自動化的行業，佔全球工廠機械人總數約三分之一。利用人工智能開發電動車亦大有進展，汽車能夠應用技術改善燃油使用、即時導航、提醒駕駛者留意維護問題，甚至自動駕駛。

人口統計和消費行為持續變化

事實上，機械人科技帶來的功能已遠超傳統工業和製造業。醫療護理方面，機械人手術使醫生能夠更精確及有效地進行複雜手術，而AI可以讓行政工作自動化，有助為個別病人度身訂造藥物，在藥物開發時亦可發揮作用。在許多人口老化的地區，自動化可以幫助政府以更便宜及有效的方式管理護理工作。

隨着電子商務增長，許多零售商和分銷商均需要擴大執行訂單的規模，因此亦日漸轉向自動化。更多公司以倉庫機械人管理訂單、揀貨、包裝等，預期市場將由2023年的129億美元擴大近一倍至2028年的近250億美元。

晶片製造商為自動化的核心

與此同時，軟件公司、半導體製造商及機械人和自動化其他組件的生產商（包括感應器和視覺系統）正在創新和擴大規模，為日益複雜的設備提供晶片和零件。晶片設計商英偉達今年的股價急升，並在8月概述了其科技進展，表示可以將機器學習提升至新水平，包括針對特定AI任務定制硬件。另一間半導體開發商AMD也是該領域的重要參與者，其計劃提高生成式AI晶片的產量。

AI的進步正推動半導體設計和生產改進，晶片需要更加複雜。同時，半導體行業正在將AI融入半導體設計等領域，其中AI方案可協助晶片設計人員加快測試和設計新晶片，推動行業創新和效率。

基本因素受支持

在世界經濟論壇《2023年就業未來》報告，預期採納新科技將促成一半以上接受調查的公司達致就業增長，同時取代五分之一公司的工作。 事實上，許多企業並沒有取代工人，而是部署協作式機械人，讓人類與機械人一同工作。

消費者和企業需求不斷變化，加上新政府政策和投資的支持，將使機械人和自動化行業獲得巨大潛在動力。科技需求日見複雜，半導體企業提供潛在投資機會，此外，機械人和自動化日漸融入，交通和醫療護理等處於利用AI優勢最前沿的行業，將可繼續受惠。