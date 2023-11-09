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【美股焦點｜WE】WeWork大中華不死　3年前獲中資接手　香港辦公室以特許經營權管理

股市 17:48 2023/11/09

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【美股焦點｜WE】WeWork大中華不死　3年前獲中資接手　香港辦公室以特許經營權管理

共享辦公室營運商WeWork（美：WE）在美國申請破產保護，引起關注香港WeWork 辦公室前景如何。WeWork香港在社交平台繼續慶祝在港發展7周年，並回應網民查詢解釋，WeWork香港早於2020年9月起以特許經營模式管理本地分店，財政及業務經營亦不受WeWork Inc.管制，故此本地業務會如常運作並不受影響。

WeWork回應網民查詢時稱，香港辦公室營運不受WeWork Inc. 美國申請破產保護影響

公司在社交平台聲明指，不論是香港、台灣或內地的辦公室，都是獨立於在美加申請破產保護的WeWork Inc.。平台又指，公司今年在上海、北京和武漢都有新辦公室開張。

據公司網站，WeWork香港正為6個共享辦公室招租，分別位於中環、西營盤、灣仔、鰂魚涌、觀塘和銅鑼灣，但營運點已較高峰期減半。

參考以往報道，WeWork 於2020年已出售中國子公司的多數股權，並放棄營運控制權，由總部設於上海的私募基金摯信資本（Trustbridge Partners）以2億美元接手成為控股股東，WeWork 只保留少數股權和一個董事會席位。

ET財智Talk
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編輯：麥德銘

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