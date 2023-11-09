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樂風旺角洗衣街項目命名為Eliza Park　提供52伙　最快月底開售

股樓投資 18:22 2023/11/09

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樂風集團旗下旺角洗衣街項目今正式公布命名為Elize Park。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目最快今個月底上載樓書，定價參考市區優質樓盤，將按市況推售應市。

她續指，項目展銷廳設於莊士倫敦廣場，將提供兩個示範單位。項目總投資額逾6億元，預計關鍵日期為明年6月30日。

樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹稱，項目共提供52伙，實用面積由約220至440平方呎，提供15伙一房戶、28伙兩房戶及9伙特色戶。此外，發展商特別邀請歌手方皓玟及馮允謙，為樓盤拍攝宣傳微電影。

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延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 Elize PARK 方皓玟 樂風集團 馮允謙 旺角

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