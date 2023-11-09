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綠色和平登油輪抗議鑽探石油 遭蜆殼入稟索賠1640萬元

環球社會熱點 18:00 2023/11/09

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環保組織綠色和平（Greenpeace）成員今年初登上石油巨頭蜆殼公司（Shell）的油輪，抗議該公司鑽探石油。蜆殼早前入稟英國法院，向綠色和平索賠210萬美元（約1,638萬港元）。

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綠色和平長期針對石油、天然氣或採礦基礎設施，於海上舉行抗議行動。

今次涉事油輪目的地為北海一個尚未投產的油氣田，4名綠色和平成員今年一月用繩索將自己由一艘充氣船吊到油輪上。

他們於北非大西洋沿岸加那利群島（Canary Islands）附近登上油輪，並乘船前往挪威。

路透社引述法庭文件指，蜆殼於倫敦高等法院起訴綠色和平，要求該組織賠償210萬美元，包括運輸延誤相關、額外保安及法律費用。

蜆殼證實正向綠色和平採取法律行動，但未披露具體索賠金額。

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綠色和平發表聲明，指在該組織超過50年歷史中，蜆殼今次起訴是對組織網絡活動能力所作的最大法律威脅。

該組織稱，蜆殼曾提出如組織活動人士同意，不再針對蜆殼海上或港口任何石油和天然氣基礎設施示威，該公司願下調索賠金額至140萬美元（約1,092萬港元）。

但綠色和平表明不會妥協，敦促蜆殼遵守2021年荷蘭法院的命令，到2030年將碳排放量較2019年水平減少45%，才會結束示威。

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責任編輯：鄭錦玲

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