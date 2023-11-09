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【業績｜1347】華虹半導體第三季溢利跌87%   第四季毛利率料僅2%至5%

股市 18:03 2023/11/09

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華虹半導體 （01347） 公布，第三季度銷售收入按年跌9.7%至5.69億美元，按季下跌10%；季度溢利按年跌87%至1,390萬美元，按季跌82%。華虹半導體第三季毛利率按年大跌21.1個百分比點至16.1%，為8月時指引的16%至18%範圍下限。公司解釋，主要由於平均銷售價格下降及產能利 用率降低。

展望第四季度，公司預計銷售收入約4.5億至5億美元之間，毛利率跌到2%至5%。

華虹半導體第3季產能利用率大跌　成毛利率下跌關鍵

第三季度，華虹半導體產能利用率僅86.8%，明顯低於去年同期的110.8%和今年第二季的102.7%。公司指，隨華虹無錫 12 英寸生產線 項目產能爬坡，截至第三季度末，公司折合八英寸月產能增加到了 35.8萬片。

以芯片制程技術計，華虹半導體第三季度90nm至0.18µm技術節點的收入按年大跌3成以上，至於公司最先進的55nm和65nm收入按年升11%，至於佔公司收入比例逾4成的0.35µm 及以上節點收入亦增12%。

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，目前宏觀環境複雜多變，半導體行情尚未復甦。他指該公司的第二條12英寸生產線正處於廠房建設階段，預計將於2024年底前建成投片，並在隨後3年內逐步形成8.3萬片的月產能。

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編輯：許明麗

港股 晶片 華虹半導體（01347）
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