鄭志剛任財富傳承學院主席　助建全球家族辦公室樞紐

香港金融發展局 (金發局) 今（11月9日）宣布香港財富傳承學院的成立及其董事會成員的任命，任命由2023年11月14日起生效。

香港財富傳承學院由香港特別行政區政府委託金發局而成立，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。學院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，鄭志剛博士獲委任為董事會主席。同時，七位傑出的業界領袖亦獲委任為董事會成員，他們分別來自家族辦公室界、學術界、專業服務和公營機構等不同範疇，擁有豐富的專業知識，將為學院在願景和策略規劃方面提供寶貴意見。

由2023年11 月14日起，香港財富傳承學院董事會的成員名單如下：

主席

鄭志剛博士 *

成員

區景麟博士 *

金樂琦教授

林俊明先生 *

盧彩雲女士 *

陳浩濂先生

吳國才先生

* 為金發局董事會成員

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